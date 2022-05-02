ທ່ານຮາຣີສສັນ ໂຈເຊໂຟວິກຊ (Harrison Jozefowicz) ໄດ້ລາອອກຈາກການເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນຊີກາໂກ ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດບໍ່ດົນຫລັງຈາກຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ. ໂດຍທີ່ເປັນນັກລົບເກົ່າ ຂອງກອງທັບຜູ້ນຶ່ງ, ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດອົດກັ້ນໄດ້ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມເປັນອາສາສະຫມັກອາເມຣິກັນ ທີ່ຊອກຫາທາງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວຢູເຄຣນໃນ ການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ປັດຈຸບັນທ່ານໂຈເຊໂຟວິກຊ (Jozefowicz) ເປັນຫົວຫນ້າກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ ໜ່ວຍສະເພາະກິດແຢັງກີ (Task Force Yankee), ເຊິ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ໄດ້ຈັດເອົາອາສາສະຫມັກຫຼາຍກວ່າ 190 ຄົນ ໄປຢູ່ໃນຊ່ອງຂອງການສູ້ລົບ ແລະ ເຮັດພາລະບົດບາດອື່ນ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເຄື່ອງປະຖົມພະຍາບານເກືອບ 15,000 ຊຸດໄປໃຫ້, ຊ່ວຍຍົກຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 80 ຄອບຄົວ ແລະຊ່ວຍຈັດສົ່ງອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຫຼາຍສິບຊຸດໄປໃຫ້ເຂດແນວໜ້າຂອງສົງຄາມຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນອອກ.
ມັນເປັນວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ອັນຕະລາຍ. ແຕ່ທ່ານໂຈເຊໂຟວິກຊ (Jozefowicz) ກ່າວວ່າລາວຮູ້ສຶກສິ້ນຫວັງ ທີ່ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ ເມື່ອນັ່ງເບິ່ງຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນປີກາຍນີ້ ຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ຖອນຕົວອອກຈາກອັຟການິສຖານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫລັງຈາກເພື່ອນສະໜິດຂອງທ່ານ, ສິບເອກ ໄຣເອິນ ຄນອສ (Ryan Knauss) ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດລະເບີດສະຫລະຊີບທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ.
"ສະນັ້ນ ຂ້ອຍກໍມີແຕ່ພະຍາຍາມເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍຄົນອື່ນບໍ່ ໃຫ້ຜ່ານຜ່າສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຜ່ານມາແລ້ວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ກ່າວໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ໃນລະຫວ່າງການ ໃຫ້ສໍາພາດ ດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາ.
ອະດີດທະຫານອາສະຫະລັດຜູ້ນຶ່ງທີ່ເສຍຊີວິດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເຊື່ອກັນວ່າເປັນພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນຄົນທຳອິດທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນຂະນະທີ່ສູ້ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. ທ້າວວີລລີ ໂຈເຊັຟ ແຄນໂຊລ (Willy Joseph Cancel), ອາຍຸ 22 ປີ, ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ຂະນະທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດສັນຍາຈ້າງດ້ານການທະ ຫານທີ່ສົ່ງລາວໄປຢູເຄຣນ, ຕາມທີ່ແມ່ຂອງລາວ, ນາງເຣບເບກາ ແຄເບຣຣາ (Rebecca Cabrera) ບອກກັບອົງການຂ່າວ CNN.
ຊາວອາເມຣິກັນອີກຈຳນວນນຶ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈຳນວນຢ່າງຊັດເຈນ - ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຄົນ ທີ່ມີປະຫວັດເຄີຍເປັນທະຫານມາ - ຄິດວ່າໄດ້ໄປປະເທດນັ້ນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບຊາວຢູເຄຣນ ແລະພວກອາສາ ສະໝັກຈາກປະເທດອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການສູ້ລົບນີ້ ນອກເໜືອໄປຈາກການສົ່ງຍຸດໂທປະກອນທາງທະ ຫານ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະເງິນໄປໃຫ້ກໍຕາມ.
ການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໄດ້້ເຮັດໃຫ້ສະຖານທູດຢູເຄຣນຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການສອບຖາມຂໍ້ມູນຊາວ ອາ ເມຣິກັນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຢາກໄປຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້, ແລະຢູເຄຣນ ກໍພວມນຳໃຊ້ອິນເຕີແນັດເພື່ອລະດົມເອົາອາສາສະໝັກຂອງກຳ ລັງທະຫານຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ງເປັນກອງທະຫານສາກົນປ້ອງ ກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ.