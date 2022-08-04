ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, 04 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ການ​ປິດ​ຂໍ້​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ໃນ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ນາງ ກ​ຣາຍເນີ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ມື້ນີ້

ດາ​ລາ​ນັກ​ກິ​ລາ​ບາ​ສ​ແກັດ​ບອ​ລ WNBA ແລະ ຜູ້​ໄດ້​ຊ​ະ​ນະຫຼຽນ​ຄຳ​ກິ​ລາ​ໂອ​ລິມ​ປິ​ກ​ສອງ​ຄັ້ງ, ນາງ ບ​ຣິດ​ນີ ກ​ຣາຍ​ເນີ ຖືກ​ນຳ​ພາ​ໄປ​ຫ້ອງ​ສານ ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຫ້​ການ​ໃນ​ເມືອງ ຄິມ​ກີ ຕັ້ງ​ຢູ່ນອ​ກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົ​ສ​ກູ, 7 ກໍ​ລະ​ກົດ 2022.

ການປິດ​ຂໍ້​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ສຳ​ລັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ດາ​ລາ​ນັກ​ກິ​ລາ​ບາ​ສ​ແກັດ​ບອ​ລ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ນາງ ບ​ຣິດ​ນີ ກ​ຣາຍ​ເນີ ໃນ​ສານຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.

ນາງ ກ​ຣາຍ​ເນີ ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ຖືກ​ຂັງ​ຄຸກ 10 ປີ​ຖ້າ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ.

ນາງໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ຢູ່​ສະ​ໜັບ​ບິນ ມົ​ສ​ກູ ເມື່ອ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ນາງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ເປັນ​ກ່ອງ​ຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ມີ​ນໍ້​າ​ມັນ​ກັນ​ຊາ​ໃນ​ກະ​ເປົາ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ລາວ.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ນາງ ກ​ຣາຍ​ເນີ ໄດ້​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ ນາງບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຮ້າຍ ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ໝໍ​ສັ່ງ​ຢາ​ກັນ​ຊາ​ເພື່ອ​ປິ່ນ​ປົວ​ອາ​ການ​ເຈັບ​ປວດ​ຂອງ​ລາວ. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ນາງ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວຢ່າງບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່ານ​າງ ກ​ຣາຍ​ເນີ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ ຣັດ​ເຊຍ.

ໃນ​ການ​ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ເມື່ອ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ​ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ເຊີ​ເກ ລາວ​ຣອ​ຟ ໃຫ້​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ນັກ​ໂທດ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ນາງ ກ​ຣາຍ​ເນີ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ເປັນ​ນັກ​ສອດ​ແນມ ທ່ານ ພອ​ລ ວີ​ແລນ, ຜູ້​ທີ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ເວົ້າ​ວ່າ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢ່າງບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ເຊັ່ນ​ກັນ, ກັບ​ມາ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ລວມ​ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ພໍ່​ຄ້າ​ອາ​ວຸດ ທ້າວ ວິກ​ຕໍ ບູ​ດ ກັບ​ໄປ ຣັດ​ເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
Embed
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG