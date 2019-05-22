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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລາຍ​ງານ​ລັບ ກ່ຽວ​ກັບ ​ອີ​ຣ່ານ ​​ບໍ່​ສາ​ມາດເຮັດ​ໃຫ້​ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ​ເຫັນ​ພ້ອມທັງ​ໝົດ ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ແລະ ການ​ຮັບ​ມື

ນາຍ​ພົນ​ໂຈ​ເຊັ​ຟ ດັນ​ຝອດ ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ ຂອງ ກອງ​ທັບສະຫະລັດ (ກາງ) ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ນຳ​ພາ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ລັບ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ວັນ​ທີ 21 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ສະ​ແດງ​ແນ​ວ​ຄິດ ​ທີ່ແຕກ​ຕ່າງກັນຢ່າງ​
ຫຼວງ​ຫຼາຍ ກ່ຽວ​ກັບລະ​ດັບ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ລັບຈາກທີມ​
ງານ ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອ​ດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່ໄດ້ນຳ​ສະ​
ເໜີ​ຕໍ່​ບັນ​ດາສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ຕໍ່າ ແລະ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ທ່ານ​ລິນ​ເຊ ​ແກ​ຣມ ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ໂຣ​ໄລ
​ນາ​ໃຕ້ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກໄດ້​ປະ​ຊຸມ​ແບບ​ປິດ​ລັບ ​ກັ​ບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​
ປະ​ເທດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອ​ມ​ພຽວ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຊົ່ວ​ຄາວ ທ່ານ
​ແພັ​ຕ ແຊນາແ​ຮນ ແລະ​ນາຍ​ພົນ​ໂຈ​ເຊັ​ຟ ດັນ​ຝອດ ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ ຂອງ
ກອງ​ທັບສະຫະລັດ ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຟັງ ກ່ຽວ
​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ​ຈາກ​ໃນ​ຄັ້ງທີ່​ຜ່ານ​ມາ.. ແລະ​ວ່​າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​
ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແລະ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ແມ່ນ​ໃກ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ.”

ທ່ານ​ໄມ​ລ​ເກີ​ລ ແມັກ​ຄອ​ລ ​ປະ​ທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຄວ​າມ​ສ​ຳ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ
​ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ມີການເພີ້ມ​ທະ​ວີຄ​ວາມຮຸນ
​ແຮງຂຶ້​ນ​ໂດຍ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ ​ພວກ​ລູກ​ສະ​ໝຸ​ນ. ພວກ​ເຮົາ​ແນ່ນອນ ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ
​ຢ່າງ​ຊັດ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກຳ​ລັງທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ຂົ່ມ ​ຂູ່​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ
ການ​ໂຈມ​ຕີທີ່​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃສ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ.”

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ໄດ້ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່ແຕກຕ່າງ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບລາຍ​ງານ
ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ ໃນ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເພື່ອກົດ​ດັນຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​
ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ ​ທ​ຣຳ ຕໍ່ລັດ​ຖະ​ບານ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ພວກ​ລູກ​ສະ​ໝຸນຢູ່​ໃນ​ພາກຕາເວັນ​
ອອກ​ກາງ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຊົ່ວ​ຄາວ ທ່ານ ​ແພັ​ຕ ແຊນາແ​ຮນ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫລັດ ທ່ານ​ໄມຄ໌ ພອ​ມ​ພຽວ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ວັນ​ທີ 21 ພິດ​ສະ​ພາ 2019.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຊົ່ວ​ຄາວ ທ່ານ ​ແພັ​ຕ ແຊນາແ​ຮນ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫລັດ ທ່ານ​ໄມຄ໌ ພອ​ມ​ພຽວ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ວັນ​ທີ 21 ພິດ​ສະ​ພາ 2019.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ​ ທ່ານ​ແຈ​ຣີ ຄອ​ນນອ​ລ
ລີ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ຫຍັງ​ເລີຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເວົ້າ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊໍ້າອີກ ຂອງ​ລັດ​
ຖະ​ບານຊຸດທີ່​ຜ່ານ​ມາກ່ຽວ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ. ມັນເປັນ​ເວ​ລາ​ອັນ​ຍືດ​ຍາວ ເປັນປະ​ຫວັດ​ທີ່​ຍາວ
ໃນການກະທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຈົນ​ຮອດ​ດຽວນີ້ ບໍ່​ມີ​ຫລັກ​ຖານ​ໃດໆ​ເພື່ອ​ມາ​ຊັ່ງ
​ຊາ​ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້ມທະ​ວີຄວາມເຄັ່ງ​ຕືງ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ຄຣິ​ສ ເມີ​ຟິ ຈາກ​ລັດ​ຄອນ​ເນັກ​ຕີ​ກັດ ກ່າວ​
ວ່າ “ລາຍ​ງານ​ນີ້ ​ລ້ວນ​ແລ້ວ​ແຕ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົນ​ລະ​ຍຸດ ບໍ່​ກ່ຽວ​ກັບຍຸດ​ທະ​ສາດ. ແລະນັ້ນ
​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຫ່ວງມາ​ແຕ່ເລີ້ມ​ຕົ້ນ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການເພີ້ມ​ທະ​ວີເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທີ່​
ແນມບໍ່​ເຫັນ.”

ທ່ານ​ແ​ຊນາ​ແ​ຮນ​ເອງ​ແມ່ນ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ
​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕໍ່ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ທີ່​ຕຶກລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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