ກໍາປັ່ນສອດແນມຂອງຈີນ ຕິດຕາມເບິ່ງການຊ້ອມລົບ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ 

ກໍາປັ່ນສອດແນມຂອງຈີນ ແລ່ນເຂົ້າໄປກວດກາຕິດຕາມເບິ່ງບໍລິເວນທີ່ມີການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະອອສເຕຣ ເລຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຄາດວ່າ ກໍາປັ່ນສອດແນມທີ່ໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຈີສູງ ຍັງຄົງຈອດຢູ່ບໍລິເວນດ້ານນອກ ທີ່ເປັນຂົງເຂດນ່ານນໍ້າຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການຊ້ອມລົບ “ຕາລິສແມນ ເຊເບຣ” (Talisman Sabre). ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທະຫານ 30,000 ຄົນ ຈາກຫຼາຍກວ່າສິບປະເທດ ກໍາລັງດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນໃນການຊ້ອມລົບ “ຕາລິສແມນ ເຊເບຣ,” ຮວມທັງທະຫານຈາກການາດາ, ເຢຍ- ຣະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ.
ອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງດໍາເນີນການກວດສອບກໍາປັ່ນສອດແນມສອງລໍາຂອງຈີນ. ລໍາທີນຶ່ງມີລາຍງານວ່າ ຈອດຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້າສາກົນ ຢູ່ນອກອ່າວ ໂຊລວາເຕີ້ (Shoalwater) ໃນລັດຄລີນສ໌ແລນ ບ່ອນທີ່ກຳປັ່ນພວມຕິດຕາມເບິ່ງການຊ້ອມລົບຢູ່.
ອອສເຕຣເລຍໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບກຳປັ່ນຂອງຈີນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ “ການຕອບຮັບທີ່ສຸພາບ” ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກອງທັບອອສເຕຣເລຍກ່າວ.
ສາດສະດາຈານ ຈອນ ບລາກສ໌ແລນ (John Blaxland), ຫົວໜ້າພະແນກ ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບການສືບລັບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນຝ່າຍກິດຈະການ ເອເຊຍປາຊີຟິກ ຂອງສະຖາບັນ ໂຄຣາລ ເບລ (Coral Bell) ຢູ່ທີ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ, ເຊື່ອວ່າ ການສອດແນມກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບ ກາຍມາເປັນກິດຈະວັດປະຈໍາຂອງຈີນໄປແລ້ວ.
ທ່ານບອກ VOA ວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ ອອສເຕຣເລຍ ແລະບັນດາປະເທດພັນ ທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຈີນເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງ. ຈີນກໍາລັງມອງຫາທາງລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະໃນການດໍາເນີນງານດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ມັນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກເຮົາ, ເຊິ່ງນັ້ນ ມັນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຊ້ອມລົບຂອງກອງທັບບົກ, ກອງທັບເຮືອ ແລະກອງທັບອາກາດ ຕໍ່ບັນດາປະເທດທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ. ສະນັ້ນ, ແມ່ນແລ້ວ, ມັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ, ແມ່ນ ມັນໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ມັນສາມາດໃຊ້ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກເຮົາ ແລະກໍແນ່ນອນວ່າ ມັນມີຄວາມໝາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການຂົ່ມຂູ່. ແຕ່ມັນຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ ກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນບໍລິເວນລັດຄວີນສ໌ແລນ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະລັດນິວເຊົາທ໌ເວລ, ໄປຈົນຮອດNorthern Territory.
‘ການປະຕິບັດງານ ຕາລິສແມນ’ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນນຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງການດໍາເນີນງານໃນປີນີ້ ເປັນເຫດການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນບໍລິຂອບເຂດພູມສາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະຈໍານວນໂຕເລກຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
ເຊິ່ງລວມມີ ການຍົກພົນຂຶ້ນບົກ, ການຕໍ່ສູ້ທາງພາກພື້ນດິນ, ການຕໍ່ສູ້ທາງອາກາດ ແລະການປະຕິບັດງານທາງທະເລ.
ກອງກໍາລັງທະຫານຈາກອອສເຕຣເລຍ, ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະຕິບັດການໃຊ້ປືນແທ້ ຢູ່ທີ່ບໍລິເວນຊ້ອມລົບໃນອ່າວໂຊລວາເຕີ້ ຂອງລັດຄວີນສ໌ແລນ ເມື່ອວັນທີ 22 ກໍລະກົດ ເພື່ອເລີ້ມການຊ້ອມລົບຂອງປີນີ້.
ລັດຖະມົນຕີກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ທ່ານຄາລອສ ເດລ ໂຕໂຣ (Carlos Del Toro) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນທີ 21 ກໍລະກົດ ນີ້ວ່າ ການຊ້ອມລົບ “ເພີ້ມຄວາມອາດສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາອາດຈະປະເຊີນຢູ່ໃນພູມິພາກ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ແຫ່ງນີ້.”
ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ ມີກໍານົດຈະດຳເນີນການໄປຈົນເຖິງຕົ້ນເດືອນສິງຫາ.