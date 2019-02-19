ຈີນແລະຟິລິບປີນ ໄດ້ກາຍມາເປັນມິດສະຫາຍກັນ ໃນປີ 2016 ຫຼັງຈາກ 4 ປີ
ຂອງການຢາກຈະຄອບຄອງເຂດທີ່ທັງສອງ ທຳການປະມົງນັ້ນ. ສາຍພົວພັນແມ່ນ
ຢັ້ງຢືນມາ, ແຕ່ວ່າ ໃນເດືອນທັນວາແລະເດືອນມັງກອນ ຜ່ານມານີ້ ຈີນ ໄດ້ເຄື່ອນ
ຍ້າຍກຳປັ່ນ 90 ລຳ ເຂົ້າໃກ້ກັບຂົງເຂດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ປະຕິເສດຕໍ່ການສິ້ງຊອມ
ເບິ່ງ ການກໍ່ສ້າງຂອງປິລິບປີນ ທາງຍ່າງຕາມຫາດຊາຍ.
ທະຫານເຮືອ ແລະທະຫານຍາມຝັ່ງ ເຮືອປະມົງ ແມ່ນໄດ້ສິ້ງຊອມເບິ່ງ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຟິລິບປີນ ຮູ້ດີວ່າ ຈີນແມ່ນມີກຳລັງທາງທະຫານຫຼາຍກວ່າ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍເທາະ,
ຟິລິບປີນ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະທຳການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວທີ່ເອີ້ນວ່າ Thitu ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້
ທຳລາຍສາຍພົວພັນກັບຈີນ.
“ມັນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ແຕ່ວ່າ ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນພາກສ່ວນຂອງ
ລັດຖະບານຟິລິບປີນ ທີ່ຢ່າງນ້ອຍກ່າວອັນໃດກໍໄດ້ຂຶ້ນມາ ຫຼືບໍ່ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການປະທ້ວງທາງການທູດ ກ່ຽວກັບການມີໜ້າຂອງກຳປັ່ນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນີ້
ທີ່ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວນີ້,” ຊຶ່ງທ່ານນາງ Maria Ela Atienza ອາຈານ
ສອນລັດຖະສາດການເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຟິລິບປີນ ໄດ້ດ່າວໄວ້.
ຈີນ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ມິດຕະພາບນີ້ ກັບຟິລິບປີນ ເພື່ອຮັກສາພັນທະມິດກັບມະນີລາ,
ວໍຊີງຕັນ, ຂ້າງນອກການຖົກຖຽງກັນທາງເຂດນ່ານນ້ຳແລ້ວ, ພວກບັນດິດທັງຫຼາຍ
ເຊື່ອວ່າ ການທີ່ເຄື່ອນຍ້ານກຳປັ່ນເຂົ້າໃກ້ກັບ Thitu ໃນທາງແບບນີ້ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງສັນ
ຍານ ໂດຍປາດສະຈາກການກໍ່ສ້າງເກາະດອນ ຫຼືບໍ່ ກໍສ້າງຄວາມຊັກຊ້າທາງດ້ານສິ່ງ
ຂອງຢ່າງອື່ນ ອັນໃດອັນນຶ່ງ.
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