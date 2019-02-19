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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຟິ​ລິບ​ປີນ ສືບ​ຕໍ່ ການ​ສ້າງ​ເດີ່ນ​ບິນ ໃສ່​ເກາະ ທີ​​ຕູ

ພວກ​ທະ​ຫານ​ຟິ​ລິບ​ປີນ ແມ່ນ​ຢືນເຄົາ​ລົບ​ທຸງ​ຊາດ​ ທີ່​ເກາະ Thitu ໃສທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້, 21 ເມ​ສາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຈີນ​ແລະ​ຟິ​ລິບ​ປີນ ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ມິດ​ສະ​ຫາຍ​ກັນ ໃນ​ປີ 2016 ຫຼັງ​ຈາກ 4 ປີ
ຂອງ​ການ​ຢາກ​ຈະ​ຄອບ​ຄອງ​ເຂດ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ ທຳ​ການ​ປະ​ມົງ​ນັ້ນ. ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແມ່ນ
​ຢັ້ງ​ຢືນ​ມາ, ແຕ່​ວ່າ ໃນ​ເດື​ອນ​ທັນ​ວາ​ແລະ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ຈີນ ໄດ້ເຄື່ອນ
​ຍ້າຍ​ກຳ​ປັ່ນ 90 ລຳ ເຂົ້າ​ໃກ້​ກັບ​ຂົງ​ເຂດ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ປະ​ຕິ​ເສດຕໍ່​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ
ເບິ່ງ ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂອງ​ປິ​ລິບ​ປີນ ທາງ​ຍ່າງ​ຕາມ​ຫາດ​ຊາຍ.

ທະຫານ​ເຮືອ ແລະ​ທະ​ຫານ​ຍາມ​ຝັ່ງ ເຮືອ​ປະ​ມົງ ແມ່ນ​ໄດ້ສິ້ງຊອມເບິ່ງ, ແຕ່ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
ຟິ​ລິບ​ປີນ ຮູ້​ດີ​ວ່າ ຈີນແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຫຼາຍກວ່າ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ກໍ​ເທາະ,
ຟິ​ລິບ​ປີນ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ທຳ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Thitu ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​
ທຳ​ລາຍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນ.

“ມັນ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ, ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ
​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຟິ​ລິບ​ປີນ ທີ່​ຢ່າງ​ນ້ອຍ​ກ່າວ​ອັນ​ໃດກໍ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ມາ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ
​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທາງ​ການ​ທູດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ນີ້
ທີ່​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງ Maria Ela Atienza ອາ​ຈານ​
ສອນລັດ​ຖະ​ສາດ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຟິ​ລິບ​ປີນ ໄດ້​ດ່າວ​ໄວ້.

ຈີນ ໃຫ້ຄວາມ​ສຳ​ຄັນຕໍ່​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ນີ້ ກັບ​ຟິ​ລິບ​ປີນ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ກັບ​ມະ​ນີ​ລາ,
ວໍ​ຊີງ​ຕັນ, ຂ້າງນອກ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ທາງເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ແລ້ວ, ພວກບັນ​ດິດທັງ​ຫຼາຍ
ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ຍ້ານ​ກຳ​ປັ່ນ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ກັບ Thitu ໃນທາງ​ແບບ​ນີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສັນ
​ຍານ ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເກາະ​ດອນ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​
ຂອງ​ຢ່າງ​ອື່ນ ອັນ​ໃດອັນ​ນຶ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ກອງກຳລັງຟິລິບປີນ ເດີນສວນສະໜາມ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນລຳລຽງ ອາກາດ C-130 ໄດ້ນຳເອົາ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Delfin Lorenzana ນາຍພົນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ທ່ານ Eduardo Ano ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານອື່ນໆ, ທີ່ນັ່ງລໍຖ້າ​ຢູ່​ທາງ​ປູ​ຢາງ ໃນເກາະທີ່ຟິລິບປີນ ອ້າງເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ.
ກອງກຳລັງຟິລິບປີນ ເດີນສວນສະໜາມ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນລຳລຽງ ອາກາດ C-130 ໄດ້ນຳເອົາ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Delfin Lorenzana ນາຍພົນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ທ່ານ Eduardo Ano ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານອື່ນໆ, ທີ່ນັ່ງລໍຖ້າ​ຢູ່​ທາງ​ປູ​ຢາງ ໃນເກາະທີ່ຟິລິບປີນ ອ້າງເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ.

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