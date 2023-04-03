ຫລາຍທ່ານອາດເຫັນໄດ້ການປ່ຽນແປງຫລາຍຢ່າງໃນລາວ ໃນຊຸມປີໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ຫລັງຈາກມີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນທາງລົດໄຟລາວຈີນທີ່ເລີ້ມຕົນສ້າງໃນປີ 2016 ແລະສຳເລັດໃນປີ 2021 ແລະທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ທີ່ລົງທຶນໂດຍຈີນນັ້ນ. ທັງໝົດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດລາວກຳລັງຖືກພັດທະນາຊຶ່ງຫລາຍຄົນເຫັນວ່າມີການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງດີແຕ່ບາງຄົນກໍສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າວັດທະນະທຳຂອງຈີນກຳລັງມີອິດທິພົນຫລາຍຂຶ້ນໃນລາວ ເມື່ອມີຄົນຈີນຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາ ເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາວັດທະນະທຳຈີນເຂົ້າມາພ້ອມ ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຊຶມຊັບເອົາວັດທະນະທຳລາວດັ່ງທີ່ນາງວັນເພັງ (ນາມແຝງ), ຄົນລາວອາເມຣິກັນທີ່ເປັນນັກກຸສົນຜູ້ນຶ່ງ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ລາວໄດ້ 10 ປີກວ່າ ກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ຫລັງຈາກກັບມາຈາກການຢ້ຽມຢາມລາວເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ:
“ທາງລົດໄຟທັງຫມົດສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາ ແລະ ມັນກໍງ່າຍສໍາລັບປະຊາຊົນ ທີ່ຈະໄປ-ມາທາງໃດ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ການຂະຫຍາຍ ຕົວແລະການປ່ຽນແປງທັງຫມົດແມ່ນເປັນໄປໃນທາງບວກ. ສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ອຍ ກັງວົນກໍແນ່ນອນແມ່ນມີຄົນຈີນເຂົ້າມາຫຼາຍ ແລະວັດທະນະທໍາລາວຂ້ອນຂ້າງຢາກຫາຍໄປຫນ້ອຍນຶ່ງ ໂດຍມີການຂຽນພາສາຈີນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງແທນທີ່ຈະຊຶມຊັບເອົາວັດທະນະທຳລາວ ພວກເຂົາເຈົ້າຂ້ອນຂ້າງສ້າງຜົນກະທົບຢູ່ໃນປະເທດ.”
ຄຳເຫັນນີ້ແມ່ນຄ້າຍໆກັບສິ່ງທີ່ບົດລາຍງານອັນນຶ່ງ ຂອງໜັງສືພິມນິກເກເອເຊຍ Nikkei Asia ຂອງຍີ່ປຸ່ນສະບັບຂຽນໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກປີ 2022 ເວົ້າວ່າໃນເຂດພິເສດທີ່ລົງທຶນໂດຍຈີນ ເຊັ່ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕັນທີ່ຢູ່ຕິດຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ແລະໃກ້ກັບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງນັ້ນ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ນອກຈາກມີຕຶກສູງຫລາຍຊັ້ນແລ້ວ ກໍຍັງໃຊ້ເງິນຢວນເປັນສະກຸນເງິນຫລັກ ແມ່ນແຕ່ຄ່າໄຟຟ້າ ນ້ຳປະປາ ແລະອາຫານການກິນແມ່ນຈ່າຍເປັນເງິນຢວນທັງນັ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງໃນເຂດນັ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວລາຍງານອີກວ່າ ມີຄົນຈີນຂ້າມຊາຍແດນ ມາ ລາວຫລາຍເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄົນໃນເມືອງບໍ່ເຕັນນັ້ນ ຫລາຍເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງ 8 ປີກ່ອນໜ້ານີ້ເຂດຊາຍແດນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເຂດເປົ່າແປນ. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Thriving-on-China-s-Belt-and-Road-Laos-border-town-ditches-kip-for-yuan