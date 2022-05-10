ຈີນເຫັນດີຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງສະຖາບັນ ເທັກໂນໂລຈີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ດີຈິຕອລ ແລະຄວບຄຸມສື່ສັງຄົມ ອອນໄລນ໌ ໃນລາວ

ລັດຖະບານຈີນໄດ້ເຫັນດີຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈີຕອລ ແລະຄວບຄຸມສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ໃນລາວ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຈຽງ ຈ້ານຕົງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະທ່ານບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເທັກໂນໂລຈີ ແລະການສື່ສານ ຮ່ວມກັນເປັນປະທານໃນພິທີວາງສີລາເລີກໂຄງການກໍ່ສ້າງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີການສື່ສານ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຊຶ່ງລັດຖະບານຈີນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ການ ພັດທະນາຮອບດ້ານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫລື BRI ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມໂດຍປະທານປະເທດຈີນ, ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ.
ອາຄານຫຼັງດັ່ງກ່າວຈະເປັນຕຶກ 5 ຊັ້ນ ທີ່ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຕາແມັດ ປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງປະຊຸມຂະໜາດໃຫຍ່, ຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງພັກ ຜ່ອນສຳລັບບຸກຄະລາກອນ ແລະນັກສຶກສາ, ລວມທັງຫ້ອງສຳລັບຈັດງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຊຸດ ຊຶ່ງການກໍ່ສ້າງຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 20 ເດືອນ ແລະພາຍຫຼັງທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດສົມບູນແລ້ວນັ້ນ ຈະມີການ ສອບເສັງເພື່ອຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນທັງຄູ-ອາຈານ ແລະພະນັກງານປະຈຳສະຖາບັນທັງໝົດ 312 ຄົນ ຊຶ່ງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບ ແລະຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕາມຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານດຽວກັນກັບຢູ່ໃນຈີນ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຈີການສື່ສານໃນລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທະພາບດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງເທັກໂນໂລຈີໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ລະບົບເທັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຂີດຄວາມສາມາດຈຳກັດໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ມີຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ໃນປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຍົກລະດັບພື້ນຖານທາງດ້ານເທັກນິກໃຫ້ທັນສະໄຫມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການລວມສູນການສື່ສານ ຜ່ານສູນອິນເຕີແນັດແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, ກັ່ນຕອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ພ້ອມໆກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງປະຕິບັດທຸກມາດຕະການທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລະລະບຽບການອັນເຂັ້ມງວດ ແລະເໝາະສົມເພື່ອຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນການຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ໃຫ້ຫລຸດຫນ້ອຍລົງ."
ທ່ານວັນສີ ກົວມົວ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຢືນຢັນວ່າ ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ທີ່ຕ້ອງການດຳເນີນກິດຈະການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ໃນລາວຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຕາມກົດໝາຍສື່ມວນຊົນທັງຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມຂ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການດັ່ງກ່າວໄດ້ ຖ້າຫາບໍ່ສະນັ້ນແລ້ວ ກໍຖືວ່າ ເປັນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຜິດກົດໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ.
ໃນປັດຈຸບັນລາວ ມີສື່ສັງຄົມອອນ 60 ກວ່າລາຍ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນລາວ. ຫາກແຕ່ກໍຍັງປາກົດວ່າ ມີສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຫລາຍສິບລາຍທີ່ດໍາເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ- ຂ່າວສານກ່ຽວກັບລາວໃນຕ່າງປະເທດທີ່ທາງການລາວ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສື່ມວນຊົນຂອງລາວໃຫ້ທັນສະໄໝ ດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະເທັກໂນໂລຈີຂັ້ນສູງຈາກທາງການຈີນດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ໄດ້ ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າ ຈະພັດທະນາເສດຖະກິດລາວໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025, ຫາກ ແຕ່ວ່າ ການທີ່ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແທ້ຈິງນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະວ່າລັດ ຖະບານລາວ ຍັງຂາດແຄນທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຕຈິງດໍາເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການນໍາໃຊ້ອິນເຕີແນັດຄວາມໄວສູງ 4G-5G ທີ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນເຄືອຂ່າຍຂອງໂທລະສັບມືຖື ເຖິງແມ່ນຈະກວມເຖິງ 90 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ 95 ເປີເຊັນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າ ສ່ວນການນໍາໃຊ້ອິນເຕີ ເນັດນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຄິດເປັນ 57 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວກໍຕາມ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນ ມີພຽງແຕ່ 57 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ຊຶ່ງຖືເປັນເປັນອັດຕາການຊົມໃຊ້ທີ່ຕາທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ທັງກາຍເປັນອຸປະສັກສໍາຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດລາວໄປສູ່ ລະບົບດິຈິຕອລໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2025 ດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.
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