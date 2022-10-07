ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກຈີນເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີສິດທິໃນການຄວບຄຸມການບໍລິຫານງານ ແລະ ຈັດການທັງໝົດໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂດຍລັດຖະບານລາວບໍ່ມີສິດທີ່ຈະແຊກແຊງໄດ້ເລີຍໃນທຸກກໍລະນີ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການລົງທຶນໃນລາວ ເປີດເຜີຍວ່າບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂດຍສານດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວນັບຈາກທີ່ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈອງ-ຊື້ປີ້ໂດຍສານ, ການຂາດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບ່ອນພັກເຊົາສຳລັບຜູ້ໂດຍສານຫຼືການເກັບຄ່າຜ່ານທາງຈາກຍວດຍານພາຫະນະທຸກຊະນິດທີ່ເຂົ້າໄປພາຍໃນບໍລິເວນສະຖານີລົດໄຟກໍຕາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການຕັດສິນໃຈດຳເນີນການໂດຍກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກຈີນພຽງຝ່າຍດຽວໂດຍລັດຖະບານລາວບໍ່ມີສິດທິທີ່ຈະແຊກແຊງໄດ້ເລີຍໃນທຸກກໍລະນີ ຊຶ່ງກໍເປັນໄປຕາມສັນຍາຮ່ວມລົງທຶນທີ່ຝ່າຍ ຈີນ ແລະ ລາວຖືຫຸ້ນໃນສັດສ່ວນ 70 ເປີເຊັນ ແລະ 30 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 37,450 ລ້ານຢວນນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກຈີນມີສິດຈະຄວບຄຸມກິດຈະການທັງໝົດອັນຖືເປັນຄວາມຊານສະຫຼາດໃນທາງທຸລະກິດຂອງກຸ່ມລົງທຶນຈີນທີ່ທາງການລາວຕາມບໍ່ທັນ ແລະ ສະພາບການນີ້ຍັງຈະສືບຕໍ່ໄປອີກຢ່າງຍາວນານດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການລົງທຶນຢືນຢັນວ່າ
“ເຂົາກໍບອກວ່າຫຼາຍເລື່ອງນີ້ເຂົາຕ້ອງເຂົ້າມາຄວບຄຸມໃນເລື່ອງທີ່ມັນຈະມີບັນຫາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາການກໍ່ກວນ ໃນເລື່ອງເທັກໂນໂລຈີ ເຂົາກໍເລີຍຄວບຄຸມ ເຂົາກໍມີວິທີຂອງເຂົາແລ້ວກໍເຊື່ອວ່າເຂົາຈະເພີ່ມການບໍລິຫານ ຂ້າພະເຈົ້າວ່ານີ້ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສຸດຍອດແທ້ໆ ແຕ່ ລາວ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເພິ່ງ ຈີນ ລະ? ກໍເພາະວ່າ ລາວ ນີ້ຕ້ອນນີ້ໄປຕິດຢູ່ກັບ ຈີນ ແລ້ວ ບໍ່ເປັນມົນທົນກໍເໝືອນເປັນມົນທົນ ການເຕີບໂຕນະໂຍບາຍອີຫຍັງຂອງຈີນ ຈະມີຜົນຕໍ່ປະເທດລາວຢ່າງຍິ່ງ.”
ທັງນີ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວນັບເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຫຼື BRI ຂອງ ຈີນ ໂດຍລັດຖະບານ ຈີນ ແລະ ລາວໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລົດໄຟລາວ-ຈີນຂຶ້ນມາຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານງານໃນໂຄງການທັງໝົດຊຶ່ງຝ່າຍລາວ ແລະ ຈີນ ຮ່ວມທຶນໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າລົງທຶນລວມເຖິງ 37,450 ລ້ານຢວນໃນນີ້ແບ່ງເປັນທຶນເລີ່ມຕົ້ນ 40 ເປີເຊັນທີ່ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ສ່ວນອີກ 60 ເປີເຊັນນັ້ນຮັບຜິດຊອບໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟລາວກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ຈີນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເປັນທຶນເລີ່ມຕົ້ນໃນມູນຄ່າ 4,494 ລ້ານຢວນກັບຝ່າຍຈີນປະກອບສ່ວນ 10,486 ລ້ານຢວນ ສ່ວນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນຮັບຜິດຊອບທຶນໃນມູນຄ່າ 22,470 ລ້ານຢວນໂດຍທັງໝົດເປັນການກູ້ຢືຈາກທະນາຄານການຄ້າຂອງລັດຖະບານ ຈີນ ຈຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມທຶນຈີນເປັນຝ່າຍທີ່ຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໃນກິດຈະການລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງສິດທິໃນການທີ່ຈະຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຈີດ້ານລົດໄຟໃຫ້ກັບລາວຫຼືບໍ່ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການລົງທຶນຂອງ ຈີນ ໃນອາຊຽນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຖ່າຍທອດເລື່ອງເທັກໂນໂລຈີ ຫຼືບໍ່ເປີດເຜີຍເລື່ອງຫຍັງຕ່າງໆ ອັນນີ້ມັນອາດຈະຕ້ອງລົງເລິກລົງໄປວ່າທຸລະກິດເຫຼົ່ານັ້ນເຂົາຮ່ວມລົງທຶນກັບໃຜຫຼືບໍ່ ຄືຖ້າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮ່ວມທຶນກັບໃຜກໍບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ເຂົາຈະຕ້ອງໄປເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງທຸລະກິດຂອງເຂົາ ເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆຂອງເຂົາ ແຕ່ວ່າທຸລະກິດຈີນນີ້ ອາດຈະມີມິຕິເລື່ອງຂອງວັດທະນະທຳ ເພາະໃນປະເທດເຂົານີ້ ການແຂ່ງຂັນນີ້ມັນເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍ ມັນຕ້ອງຕໍ່ສູ້ດັ່ງນັ້ນເວລາເຂົາໄປຕ່າງປະເທດເຂົາກໍມີເປົ້າ-ມີເຊີງວ່າເຂົາຈະຕ້ອງມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປີດເຜີຍວ່າການດຳເນີນງານໃນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານງານໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາຊຶ່ງເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໃນດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານລະຫວ່າງລາວກັບຈີນເປັນຫຼັກນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າການດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວຈະສ້າງລາຍຮັບທີ່ສາມາດຄືນທຶນການກໍ່ສ້າງໄດ້ໄວທີ່ສຸດໃນ 23 ປີຂ້າງໜ້າ ກໍຄືໃນປີ 2045ແຕ່ຫາກວ່າທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນໄທດ້ວຍນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຄືນທຶນໄດ້ໄວຂຶ້ນພາຍໃນ 15 ປີຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ແລະ ໄທ, ກໍຄືການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງຄຸມໝິງຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບທາງບາງກອກໄດ້ສົມບູນແບບແລ້ວນັ້ນພາຍໃນປີ 2030.