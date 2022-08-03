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ວັນພຸດ, 03 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ຈີນ ໃຊ້ການເປັນໜີ້ສິນກູ້ຢືມຂອງ ສຣີລັງກາ ເພື່ອສະ ແດງໃຫ້​ເຫັນເຖິງ ແສນຍານຸພາບ ດ້ານການທະຫານ

ພວກຂັບລົດຈັກ ລໍຖ້າຢູ່ໃກ້ປ້າຍທີ່ກ່າວວ່າ ພຽງແຕ່ຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ທີ່ມີ ລະຫັດ QR ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃສ່ນ້ຳມັນ ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຄລອມໂບຂອງສຣີລັງກາ, ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022.

ຈີນ ໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບໄປຍັງທ່າເຮືອເມືອງຮາມບານໂຕຕາຂອງສຣີລັງກາ ທ່າມກາງສະຖານະການດ້ານການເມືອງທີ່ມີການປ່ຽງແປງຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນປະເທດເກາະດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມ ຕ່າງໆກ່ຽວກັບວ່າ ຈີນ ກຳລັງພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງກອງກຳລັງທະຫານທີ່ແຂງແກ່ນ ຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍຂອງສຣີລັງກາ ຫຼືບໍ່.

ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນອະທິບາຍເຖິງກຳປັ່ນ ຢວນຫວັງ 5 ວ່າ ເປັນກຳປັ່ນສຳຫຼວດ ເພື່ອດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ. ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະ ກໍຖາມວ່າ ກຳປັ່ນນີ້ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄປຮອດເມືອງຮາມ ບານໂຕຕາ ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ ແລະບັນຈຸດ້ວຍເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ທັນ ສະໄໝຕ່າງໆສຳລັບອະວະກາດແລະການຕິດຕາມດາວທຽມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະ ສົງດ້ານຍຸດທະສາດ ຫຼືບໍ່.

ທ່ານດາຢານ ເຈຢາທີລເລີກາ (Dayan Jayatilleka) ອະດີດນັກການທູດສຣີ ລັງກາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ເປົ້າໝາຍຂອງຈີນ ທີ່​ຈະນຳໃຊ້ທ່າເຮືອຮາມບານ ໂຕຕາ ໃນສອງຮູບແບບຄື ດ້ານພານິດ ແລະດ້ານການທະຫານ. ຈີນພະ ຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການກຳ​ກັບ​ກຳ​ປັ່ນຕ່າງໆຢູ່​ທ່າເຮືອ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການທະຫານ.”

Hambantota, Sri Lanka
Hambantota, Sri Lanka

ຈີນມີ​ຄຳ​ເວົ້າ​ບາງ​ຢ່າງໄດ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່າເຮືອນັ້ນ ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານ ຂອງສຣີລັງກາ ໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່ພວກບໍລິສັດຂອງຈີນ ໂດຍໃຫ້ສຳປະທານ ໄລຍະ 99 ປີ ເມື່ອປີ 2017. ໂຄລອມໂບ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ມອບການຄວບຄຸມ ຂອງທ່າເຮືອ ຫຼັງຈາກທີ່ຕົນບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ກູ້ຢືມໃຫ້ຈີນ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ການກກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອນັ້ນ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ປະທານາທິບໍດີຂອງສຣີລັງກາ ໂກຕາບາຢາ ຣາຈາປັກສາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ແມ່ນເຊື່ອກັນວ່າ ຍິນຍອມໃຫ້ກຳປັ່ນເຂົ້າມາທຽບທ່າໄດ້ ຢູ່ທ່າເຮືອຂອງສຣີລັງກາ. ສ່ວນລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາແທນ ທ່ານຣາຈາປັກສາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນ ແມ່ນຄົງຈະບໍ່ຍົກເລີກການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ແລະຈະ​ບໍ່ຢຸດກຳປັ່ນໃນການນຳໃຊ້ທ່າເຮືອນັ້ນ.

ທ່ານເຈຮານ ເປີແຣຣາ (Jehan Perera) ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງສະພາ ສັນຕິພາບແຫ່ງຊາດຂອງສຣີລັງກາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ສຣີລັງກາ ຕ້ອງການ ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະຕົນບໍ່ຢາກຈະເຮັດໃຫ້ຈີນ ບໍ່ພໍໃຈ ໂດຍການຖອນການອະນຸມັດສຳປະທານ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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