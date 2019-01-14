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ຈີນ ລາຍ​ງານ​ການ​ຄ້າ​ເກີນ​ດຸນ ສູງ​ເປັນ​ປະຫວັດການ

​ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ລອງ​ເຄື່ອງ​ຢູ່​ຮ້ານ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຍີ່​ຫໍ້ Gap ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ, ຈີນ. 10 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກ​ານ​ຄ້າ​ເກີນ​ດຸນ​ຂອງ​ ຈີນ ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ປີ 2018, ເຖິງ
ແມ່ນຈະມີການຕອບໂຕ້ກັນໄປມາ ໃນສົງຄາມພາສີກັບ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ລົບກວນຕະ
ຫຼາດໂລກທັງຫຼາຍກໍຕາມ.

ການ​ຄ້າ​ເກີນ​ດຸນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ເປັນ​ສະ​ຖິ​ຕິ ສາມ​ແສນ​ສອງ​ໝື່ນ​ສາມ​ສິບ​ສາມ​ພັນ​ລ້ານ ​
ໂດລາ, ທຽບໃສ່ ສອງແສນເຈັດໝື່ນຫ້າສິບແປດພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ຖືກບັນຖືກໄວ້ໃນປີ
ກ່ອນໜ້ານີ້.

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ​ໂດຍ​ຫ້ອງ​ການ​ພາ​ສີ​ຂອງ ຈີນ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເປັນ​
ວ່າ ການສົ່ງອອກຂອງປະເທດມຍັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 11 ເປີເຊັນໃນປີ
2018. ການນຳເຂົ້າໄປຈາກ ສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍດຽວພຽງ 0.7 ເປີເຊັນ.

ແຕ່​ຂໍ້​ມູ​ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄດ້​ຊ້າ​ລົງ​ເຖິງ 3.5 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ເດືອນ
ທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ວາງການເກັບ
ພາສີທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຄັ້ງ ຕໍ່ສິນຄ້າມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຂອງ ຈີນ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້
ປັກກິ່ງ ຊື້ສິນຄ້າ ອາເມຣິກັນ ຕື່ມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປະກອບມີ ເທັກໂນໂລຈີ,
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ບັນຫາການລັກຂໍ້ມູນທາງໄຊເບີ.

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ ຍັງ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີ​ຍ​ຂ່າວ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ທີ່
ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການຄ້າເກີນດູນຂອງ ຈີນ ແມ່ນ
ສາມແສນຫ້າໝື່ນຊາວພັນລ້ານໂດລາ ສຳລັບປີ 2018, ການສົ່ງອອກໄປທົ່ວໂລກຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫລຸດລົງ 4.4 ເປີເຊັນໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ທຽບໃສ່ນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ,
ໃນຂະນະທີ່ການນຳເຂົ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ 7.6 ເປີເຊັນ, ໂດຍສະເໜີວ່າມີການຮຽກຮ້ອງທີ່
ໜ້ອຍລົງ ຈາກທັງໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຕົວ​ເລກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຜະ​ລິດ​ລົດ​ ຈີນ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ
ຍອດຂາຍລົດທັງຫຼາຍ ໄດ້ຕົກລົງໃນປີ 2018, ເປັນການຫຼຸດລົງຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 20
ປີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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