ຈີນ, ຢູເຄຣນ, ແລະ ກາຊາ ທ້າທາຍຕໍ່ເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍການຕ່່າງປະເທດປີ 2024 ຂອງ ທ່ານໄບເດັນ

ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ພະຍາຍາມຮັກສາຈຸດເພັ່ງເລັງປະຈໍາປີ 2023 ຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການແຂ່ງຂັນ ຂອງ ສະຫະລັດກັບຈີນແລະສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ, ການນອງເລືອດໃນຂົງເຂດກາ
ຊາ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປິດບັງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະແຫ່ງອື່ນໆຂອງທ່ານ ພວມໄດ້ຮັບ
ການກວດສອບຢ່າງລະອຽດຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຈະໄປ
ປ່ອນບັດໃນເດືອນພະຈິກປີ 2024 ນີ້. ຫົວໜ້ານັກຂ່າວປະຈໍາທຳນຽບຂາວ ແພັດຊີ ວີດາກຸສວາຣາ ມີລາຍງານທ້າຍປີກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.
ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປີນີ້ເປັນປີທີ່ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ, ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການນອງເລືອດ ແລະໄດ້ທົດສອບ ການກ່າວອ້າງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງອາເມຣິກາແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກຍັງຄົງໂຕຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ພັນທະມິດຂອງອາເມຣິກາ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຂອງພວກເຮົາປອດໄພ. ຄຸນຄ່າຂອງອາເມຣິກາ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ປະເທດ ອື່ນໆຕ້ອງການ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາ."
ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ທ່ານໄບເດັນ ຍັງຄົງສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນ, ໂດຍເປັນຜູ້
ນຳພາແນວໂຮມ ເພື່ອໃຫ້ກີຢິບຍັງຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ ເປັນເວລາເກືອບ 2 ປີໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງມົສກູ. ແຕ່ການສະໜອງທຶນຂອງສະຫະລັດຕື່ມອີກ ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ພະຍາຍາມຫາທາງໃຫ້ມີການເອົານະໂຍບາຍຊາຍແດນທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າຂອງສະຫະລັດ.
ກ່ຽວກັບຈີນ, ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຄວບຄຸມການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ນໍາໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ, ໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນໂດຍສະເພາະໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຈີຂັ້ນສູງ ກັບປັກກິ່ງ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງນັ້ນ ໄດ້ເສີມຂະຍຫາຍການເປັນພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ ແລະ ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ.
ທ່ານໂຣເບີດ ດາລີ (Robert Daly), ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນຄິສຊິງເຈີຂອງສູນກາງວີລສັນ ກ່ຽວກັບ ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ກ່າວຜ່ານສໄກປ໌ ວ່າ:
“ພວກເຮົາມີຖານທັບອີກ 4 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນຟີລິບປິນ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມກັນໄດ້, ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດຮັກສາສິ່ງນັ້ນໄດ້. ປັດຈຸບັນ ອົງການ NATO ມີພາລະກິດຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງດໍາເດີນງານເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນມາ, ແຕ່ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໂດຍຜ່ານອົງການ AUKUS, ໂດຍຜ່ານອົງການ Quad, ໂດຍຜ່ານຄໍາສັນຍາຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ຈະເພີ້ມງົບປະມານດ້ານການທະຫານຂອງຕົນ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກອອກມາໄດ້ດີເປັນພິເສດ."
ການນຳຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວ ຢູ່ໃນຫຼາຍພາກພື້ນ.
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ:
"ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະເຫັນສິ່ງນີ້ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ມາຮອດປີສຸດທ້າຍຂອງສະໄໝການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງນີ້, ພວກເຮົາກໍາລັງເລັ່ງບາດກ້າວຂອງພວກເຮົາແລະຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ແບບສະໝໍ່າສະເໝີ ໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ."
ແຕ່ການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ພັນທະມິດຕາເວັນອອກກາງທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງຕົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກວດສອບລາຍລະອຽດແລ້ວ, ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ບຸກຜ່ານການປິດລ້ອມຂອງອິສຣາແອລແລະໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍສະ ຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນຢູ່ໃນໂລກອາຣັບ ແລະມີການຂົ່ມຂູ່ເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນຢ່າງໄວວາ, ໂດຍສະເພາະ ຖ້າໂຕແທນຂອງອີຣ່ານເຊັ່ນ ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ລົບນໍາ.
ຂົງເຂດກາຊາ ຍັງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການເພັ່ງເລັງຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ຂົງເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະຫັນໄປສູ່ເຂດເອເຊຍ.
ນອກຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ອີຣ່ານແລ້ວ, ສົງຄາມຢູ່ຂົງເຂດກາຊາ ຍັງເປັນບັນຫາ ດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ອີກອັນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກະກຽມໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃໝ່ໃນປີ 2024.
ທ່ານນາງເອັມມາ ອາສຝອດ (Emma Ashford), ສະມາຊິກອາວຸໂສຢູ່ສູນກາງ ສຕິມສັນ ກ່າວຜ່ານສໄກປ໌ ວ່າ:
“ປະຊາຊົນຢູ່ໃນສັງຄົມ ພາກັນເມື່ອຍຫຼາຍກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວ. ແລະດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ກໍາລັງໃຫ້ການສະໜັບໜຸນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ (ວາລະນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ) ສໍາລັບຊ່ວງເວລານີ້, ມັນມີແຕ່ຈະຍາກ ແລະຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ແລະບັນດາຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງເລີ້ມຕັດສິນໃຈເລືອກ ໃນອີກນຶ່ງປີ ຫຼື ສອງປີຕໍ່ໜ້າ.”
ໃນຂະນະທີ່ການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນແບບປົກກະຕິໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍ ບາຍການຕ່າງປະເທດ, ການສະຫນັບສະໜຸນຢູເຄຣນ ແລະ ອິສຣາແອລ ພ້ອມດ້ວຍການຂົ່ມຂູ່ກ່ຽວກັບການດຶງເຂົ້າໄປໃນສົງຄາມຢູໂຣບ ຫຼືສົງຄາມໃນພາກຕາ ເວັນອອກກາງ ແມ່ນກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຈໍານວນຫຼາຍມີຄວາມກັງວົນ.
“ຖືກຕ້ອງ! ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກັບ ທ່ານທຣໍາ ຕ້ອງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ!”
ໂດຍສະເພາະ ໃນຄະນະທີ່ຄູ່ແຂ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານ, ນັ້ນຄືອະດີດປະ ທານາທິບໍດີ ທີ່ລົງສະໝັກມີຄະແນນນໍາໜ້າໝູ່ໃນພັກຣີພັບບຣິກັນ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກໍາລັງອ້າງວ່າ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວຂອງທ່ານ "America First" ວ່າ ຈະຮັກສາປະເທດນີ້ ໃຫ້ປອດໄພ ແລະມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ.
As President Joe Biden tries to keep his 2023 focus on the U.S. strategic rivalry with China and the war in Ukraine, the bloodshed in Gaza threatens to engulf the broader Middle East region and places his foreign policy agenda under the scrutiny of American voters heading into the November 2024 election. White House Bureau Chief Patsy Widakuswara has this report.
The violence in Gaza and the war in Ukraine have brought the year to a tumultuous, bloody end. And have tested President Joe Biden’s foreign policy claims.
President Joe Biden
“American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with.”
Biden has so far supported Ukraine, leading a coalition to sustain Kyiv’s almost two-year fight against Moscow’s invasion. But further U.S. funding has been blocked by Republicans seeking a tougher U.S. border policy.
On China, Biden has managed intense rivalry without veering into conflict, pushing Beijing especially in high-tech competition and security, by bolstering alliances in Europe and the Indo-Pacific.
Robert Daly, director of the Wilson Center's Kissinger Institute on China and the United States, via Skype
“We've got four more bases in the Philippines that we can use. We can help bring Japan and South Korea together, we hope that we can maintain that. NATO now has a mission in the Indo Pacific – it's taking shape, but it's clearly there. Through AUKUS, through the Quad, through Japan's commitment to increasing its military budget – we've done extraordinarily well.”
American leadership has been demonstrated across many regions.
National Security Council’s John Kirby told VOA.
John Kirby, National Security Council
“And I would expect to see in this last — coming la- — last year of this term, us putting our foot down on the accelerator and pushing all these changes even — even farther forward.”
But U.S. support for its closest Middle East ally is now under scrutiny, since Hamas broke through Israeli blockade and launched deadly attacks in October.
Israel’s retaliatory strikes against the U.S.-designated terror group have caused massive civilian casualties in the Gaza Strip, triggering outrage in the Arab world and threatening the region’s stability, especially if Iran proxies such as Hezbollah join the fight.
Gaza has further scrambled Washington’s goal to reduce focus on the Middle East and pivot to Asia.
In addition to the North Korean and Iranian nuclear threats, the war in Gaza is another foreign policy burden as Biden gears up for his reelection bid in 2024.
Emma Ashford, senior fellow at the Stimson Center, via Skype
“The public are frankly tired of an activist foreign policy. And so, I think what we're seeing is that while the U.S. is sustaining support for all these different things [foreign policy agenda] for the moment, that's just going to come harder and harder going forward, and policymakers are going to have to start making choices in the next year or two.”
While votes aren’t typically decided based on foreign policy, Biden’s support for Ukraine and Israel and the threat of being dragged into another war in Europe or the Middle East is making many Americans anxious.
UPSOUND: “Yeah! Our life was so much better with Trump!”
Especially as his likely rival, Republican front-runner former President Donald Trump, is claiming that his isolationist “America First” foreign policy kept the country safe and prosperous while he was in office.
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