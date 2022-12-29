ຂະນະທີ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ກຽມຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດການເດີນທາງກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ມັງກອນ ເປັນຕົ້ນໄປຢູ່ນີ້, ຮົງກົງ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຈຸດໝາຍປາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ, ກຳລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫວັ່ນເກງທີ່ຈະຕ້ອນຮັບການຫລັ່ງໄຫລຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາແບບຫລາຍໆ ພ້ອມກັນ.
ໃນຈຳນວນ 154 ລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຈີນໃນປີ 2019 ກ່ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ມີຫຼາຍກວ່າ 1/3 ຫລື 36 ເປີເຊັນ ແມ່ນໄປທີ່ຮົງກົງ, ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງທະນາ ຄານໂລກ ແລະຂອງຄະນະທ່ອງທ່ຽວຮົງກົງ. ເຂດປົກຄອງພິເສດແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົນຈີນມັກທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າມັນຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ, ອາຫານກວາງຕຸ້ງຍອດນິຍົມ ແລະບ່ອນໄປຊື້ເຄື່ອງທີ່ມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
"ຈະມີຄົນມາຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເຂົ້າມາຮົງກົງຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫລາຍ. ບາງຄົນຈະມາທີ່ນີ້ ເພື່ອກັບມາຫາອບຄົວ; ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຍກກັນຢູ່ຍ້ອນຂໍ້ຈໍາກັດ ດ້ານການປ້ອງ ກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ. ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ຈະມາທີ່ນີ້ເພື່ອທ່ອງທ່ຽວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຄລໍຣິສ ຢິບ (Cloris Yip), ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຮົງກົງ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ມັນຈະເປັນການດີສໍາລັບຮົງກົງ. 3 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ສໍາລັບ ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວຂອງຮົງກົງ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນປະກາດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ຈະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກັກຕົວ ສຳລັບຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດອີກ ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ມັງກອນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະຈະເລີ່ມຮັບຄຳຮ້ອງເຮັດໜັງ ສືຜ່ານແດນ ຂອງພົນລະເມືອງຈີນ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປຮົງກົງ ແລະມາເກົາ. ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ, ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານຮົງກົງ, ທ່ານຈອນ ລີ (John Lee) ໄດ້ປະກາດວ່າ ໃນທີ່ສຸດຮົງກົງກໍຈະເປີດປະຕູຢ່າງເຕັມສ່ວນ ນັບແຕ່ວັນພຸດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຊົາການໃຊ້ມາດຕະການໂຄວິດ-19 ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນໂລກແລ້ວ.
ທ່ານລີ ກ່າວອີກວ່າ ຮົງກົງຈະຍົກເລີກຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ກວດໂຄວິດແບບ PCR ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄປເຖິງປະເທດ, ໂຄງການ Vaccine Pass, ຂໍ້ກໍານົດໃຫ້ກັກກັນຕົວສໍາລັບຜູ້ມີການຕິດຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ເປັນພະຍາດນີ້, ແລະມາດຕະການຢູ່ຫ່າງໄກກັນໃນສັງຄົມ.
ທ່ານລີ ກ່າວວ່າ "ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ມາຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ມາເກົາ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ຈະບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການກວດ PCR ທີ່ເປັນຂໍ້ບັງຄັບອີກແລ້ວ ເມື່ອເຂົາ ເຈົ້າມາຮອດ ຮົງກົງ."