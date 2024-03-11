ຈີນ ຮັດແໜ້ນການຄວບຄຸມທາງອິນເຕີເນັດ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມດ້ານການເມືອງທີ່ສຳຄັນ

ຈີນໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການສະກັດຊອບແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດສາມາດເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທີ່ຖືກຫ້າມ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທາງການເມືອງລະດັບສູງ ໃນອາທິດນີ້, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແຖວໜ້າດ້ານຊອບແວທີ່ຫຼີກລ້ຽງການກວດສອບຂໍ້ມູນເຂົ້າ-ອອກ ລະບົບເຄືອຄ່າຍ ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວ AFP.
ປັກກິ່ງ ດຳເນີນການກວດສອບຫຼືເຊັນເຊີທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໂດຍຜູ້ໃຊ້ເວັບໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກ Google ໄປຈົນເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂ່າວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວທາງໄກ ຫຼື VPN.
ແລະໃນຂະນະທີ່ຜູ້ແທນຫລາຍພັນຄົນ ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ "ສອງຮອບ" ປະຈໍາປີ, ຊອບແວ VPN ໄດ້ພະຍາຍາມດິ້ນຮົນຫຼາຍຂື້ນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເຊັນເຊີ ໃນຂະນະທີ່ຖືກປິດໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢູ່ເລື້ອຍໆ, ແມ່ນແຕ່ວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບເຫດການທາງດ້ານການເມືອງທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຫຼາຍເທື່ອກ່ອນຫນ້ານີ້ ກໍຕາມ.
"ໃນປະຈຸບັນ, ມີການເຊັນເຊີເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມທາງດ້ານການເມືອງໃນປະເທດຈີນ," ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຜູ້ບໍລິການ Astrill ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດແລັກເຊັນສໄຕນ໌ (Liechtenstein) ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ VPN ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດໃນປະເທດຈີນ ທີ່ຢືນຢັນຕໍ່ ອົງການຂ່າວ AFP.
ພວກເຂົາກ່າວ່າ "ຫນ້າເສຍດາຍ ທີ່ລະບຽບການ ຫຼື ໂປຣໂຕໂຄລ ຂອງ VPN ບາງອັນບໍ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະນີ້," "ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການທັງຫມົດກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ, ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີສະຖາປັດຕິຍະກຳທາງເທັກໂນໂລໂຈລະດັບອົງການ ຫຼື ETA."
ການນໍາໃຊ້ VPN ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຜິດກົດຫມາຍໃນປະເທດຈີນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນໍາໃຊ້ຊອບແວເພື່ອເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ທີ່ຖືກບລັອກ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສື່ມວນຊົນ ແລະນັກການທູດຂອງລັດ, ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ທີ່ຕ້ອງຫ້າມເຊັ່ນ ສື່ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter, ໄດ້.
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