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ຈີນ ປະ​ຕິ​ເສດ ການ​ຕຳ​ໜິ​ຂອງ ສຫລ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຮ່ວມ​ມື ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ກັບ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ອາ​ສ​ຣັ​ຟ ກາ​ນີ ຍົກ​ມື​ທັກ​ທາຍ​ນັກ​ຮຽນ ແລະ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ຈີນ ທ່ານ ສີ​ ຈິ່ນ​ຜິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຢູ່ນອກຕຶກ​ຫໍ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ. ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ, ຈີນ.

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ນັກ​ການ​ທູດ ຈີນ ​ປະ​ຈຳ​ພາກ​ພື້ນທ່ານ​ນຶ່ງ ໄດ້ຕຳ​ໜິ ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ການ “ຂາດ​ຄວາມ
​ຮູ້” ກ່ຽວ​ກັບ​ ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​
ເນີນ​ຢູ່ ກັບ​ປະ​ເທດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ການ​ກະ​ກຽມ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ໄດ້​ແລ້ວ​ສຳ​ເລັດ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ກາ
​ບູ​ລ ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ ນຶ່ງ​ແລວ​ທາງ ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ
ປັກ​ກິ່ງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ຢາວ ຈິງ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ ປະ​ຈຳປະ​
ເທດ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ທ່ານ​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້ອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ ອັ​ຟ
​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຈີນ ຫວັງ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຂະ​
ຫຍາຍ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ສ້າງ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ຄວາມ​ຂັດ
​ແຍ້ງຫຼາຍ​ປີ​ນັ້ນ.

ທູດ ຈີນ ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ບູ​ລ ກ່ອນ​ໄປ​ປະ​ຈຳ​
ການ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ດ້ວຍ​ການ​ເລືອກ​
ຕັ້ງ​ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ດ້ວຍຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ດ້ານສັນ​ຕິ​ພາບ​ ​ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ນັ້ນ,
ປະ​ຊາ​ຊົນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ຈະ​ໄດ້​ມີຊ່ວງເວ​ລາ​ທີ່​ສັນ​ຕິ, ມີຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ.”

ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້, ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ
​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ນັ້ນ, ໄດ້​ຕຳ​ໜິ​ວິ​ຈານ ຈີນ
ສຳ​ລັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່ບໍ່​ພຽງ​ພໍ ຕໍ່​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ
ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຄືນ.

ທ່ານນາງ ອາ​ລິ​ສ ແວ​ລ​ສ໌ ວ່າ​ການ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບສຳ​ລັບ​ເອ​ເຊຍໃຕ້
ແລະ ເອ​ເຊຍ​ກາງ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ທີ່​
ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈີນ ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ
​ຖານ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່ຫຼວງ ຫຼາຍ​ຈາກ ຈີນ.”

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ນາງ ແວ​ລ​ສ໌ ກໍໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່ຽວ
​ກັບ ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຄື​ກັບ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ, ລວມ​ທັງ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ປະ​ເທດ
ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຢາວ ໄດ້​ກ່າວ ເມື່ອ​ຖືກ​ຂໍ​ຄວາມ​ເຫັນ ກ່ຽວ​ກັບ ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ
​ນາງ ແວ​ລ​ສ໌ ວ່າ “ລາວ​ຂາດ​ຄວາມ​ຮູ້​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ວ່າ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຈີນ ກັບ
ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແມ່ນ​ຫຍັງ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ບັນ​ລະ​ຍາຍ​ວ່າ ທ້າຍ​ປີ​ກາຍນີ້ ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ສ້າງຊ່ອງ​ທາງ​ດ້ານການ​ຄ້າ​ກັບລັດ​ຖະ
​ບານ ກາ​ບູ​ລ, ເຊິ່ງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເວົ້າ​ວ່າ ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ພໍ່​ຄ້າ​ໃນ
​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ອອກໝາກ​ຖົ່ວ​ຕົ້ນ​ແປກ​ໄປ​ຕະຫຼາດ ຈີນ ໂດຍ​ກົງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ,
ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານ ຢາວ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າລົດ​ໄຟ​ບັນ
​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ ຍັ​ງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ໃຊ້​ງານ​ໃນ​ປີ 2016 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຈາກ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຈີນ
ຫາ​ເມືອງ ມາ​ຊາ ອີ-ຊາ​ຣິ​ຟ ທີ່ບໍ່​ມີ​ທາງ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລ ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​
ຖານ.

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