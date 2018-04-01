ພວກນັກວິທະຍາສາດ ພາກັນຕິດຕາມ ການບິນໂຄຈອນ ຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍຂອງ ສະຖານີອະວະກາດ ຈີນ

ພວກນັກວິທຍາສາດພາກັນຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານີອະວະກາດທີ່ລົ້ມແຫຼວຂອງຈີນ ຊຶ່ງ
ຄາດວ່າຈະຕົກລົງມາສູ່ໂລກຂອງເຮົາ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້. ສະຖານີດັ່ງກ່າວ ເປັນສິ່ງ
ທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ອັນທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດ ທີ່ຈະກັບຄືນມາສູ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກມະນຸດໃນ
ຮອບນຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂຮລເກີ ຄຣາກ "Holger Krag" ຫົວໜ້າຫ້ອງການວັດຖຸເສດເຫຼືອ ຂອງສະຖາ
ນີອະວະກາດ ຢູໂຣບ ກ່າວວ່າ ມີທ່າທາງວ່າ ສະຖານີອະວະກາດ ທຽນກົງ-ນຶ່ງ
(Tiangong-1) ຈະຕົກລົງມາສູ່ໂລກ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ທ່ານ ຄຣາກ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ເທື່ຶອວ່າ ສະຖານີອະວະກາດດັ່ງກ່າວ ຈະໄປຕົກຢູ່
ໃສ ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ ມີທາງເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ວ່າ ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ຍ້ອນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ອີງຕາມປະສົບການຂອງພວກເຮົາແລ້ວແມ່ນວ່າ ຕາມທິດສະດີແລ້ວກໍຄື
ສຳລັບວັດຖຸທີ່ໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງ 20 ຫາ 40 % ຂອງຊິ້ນສ່ວນຕົ້ນຕໍ ຂອງນໍ້າໜັກ 8.5
ໂຕນນັ້ນ ຈະຕົກກັບຄືນມາຍັງໂລກ ແລ້ວຈະຖືກພົບເຫັນຢູ່ເທິງໜ້າດິນແຫ່ງໃດແຫ່ງນຶ່ງ.
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