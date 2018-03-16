ການປົດທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະຣັດ
ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໃນເດືອນນີ້ ຈະໄດ້ມີການເລີ້ມຕົ້ນຕັ້ງນະໂຍບາຍດ້ານ
ການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບທະເລຈີນໃຕ້ຄືນໃໝ່, ອີງຕາມ
ຄໍາເວົ້າຂອງພວກນັກວິເຄາະເຫດການ.
ອະດີດຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດນໍ້າມັນ ທີ່ຖືກປະທານາທິບໍດີດໍໂນລທຣໍາ
ປົດອອກຈາກຕໍາແໜ່ງນັ້ນ ມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງຕໍ່ເລື່ອງຂັດແຍ້ງດ້ານເຂດ
ນໍ້າແດນດິນທາງທະເລລະຫວ່າງ 6 ປະເທດ, ແຕ່ນັກຊ່ຽວຊານທັງຫລາຍ
ເວົ້າວ່າ ການທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ ຢູ່ໃນວົງການທາງການທູດເປັນການສ່ວນ
ຕົວບວກໃສ່ກັບການທີ່ທ່ານທຣໍາສຸມໃສ່ເລື່ອງເກົາຫລີເໜືອ, ບໍ່ແມ່ນໃສ່ຂົງ
ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ອີກແດ່, ເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຈໍາກັດ ທີ່ຈະເຮັດ
ຫຍັງໄດ້.
ອາຈານດ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດອາເລັກຊັນເດີ ຮ່ວງ
(Alexander Huang) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕາມກັງ (Tamkang) ຢູ່ໄຕ້
ຫວັນເວົ້າວ່າ "ທ່ານທີວເລີສັນຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນຄົນນອກ, ແຕ່ທ່ານກໍ
ໄດ້ເຮັດຕາມແນວທາງຂອງທ່ານ." ທ່ານທຣໍາໄດ້ປົດທ່ານອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ
ຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານຍຸດທະສາດ, ອີງຕາມຂ່າວທີ່ເວົ້າກັນ ຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານຮ່ວງຍັງເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ ນະໂຍບາຍດ້ານທະເລ ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການປ່ຽນແປງ. "ທ່ານກໍາລັງຈະສ້າງພັນທະມິດຈໍານວນນຶ່ງຢູ່
ພາຍໃນລະບົບ ແລະແບບແຜນເຮັດວຽກຂອງທ່ານເປັນສິ່ງທີ່ຄາດເດົາໄດ້
ຢ່າງແນ່ນອນກວ່າຂອງປະທານາທິບໍດີ, ແລະທ່ານກໍເປັນຄົນມີຄວາມຮອບ
ຄອບຫລາຍກວ່າ."
ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາກໍາມະສິດອັນໃດໆ ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີພື້ນທີ່
3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນນັ້ນ ແຕ່ວ່າ ບັນດາປະເທດໃນເຂດເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ໄດ້ອ້າງເອົາກໍາມະສິດຕໍ່ເຂດທະເລດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ມອງ
ຫາວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕ້ານການຂະຫຍາຍກໍາລັງທາງທະເລຂອງຈີນ.
ຢູ່ພາຍໃຕ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມານັ້ນ ລັດຖະບານສະຫະລັດ
ໄດ້ສະເໜີວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ,
ແລະການທະຫານແກ່ປະເທດທີ່ນ້ອຍກວ່າຈີນທີ່ຕິດກັບທະເລດັ່ງກ່າວ.
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