ຈີນ ກ່າວວ່າ ການມອບ ລາງວັນໂນແບລ ໃຫ້ ທ່ານຫຼິວ ເປັນການໝິ່ນປະໝາດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ການໃຫ້ລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ແກ່ນັກຄັດຄັດ
ຄ້ານລັດຖະບານ ຫຼິວ ສ່ຽວໂບ ໃນປີ 2010 ນັ້ນ ເປັນການໝິ່ນປະໝາດ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ Geng Shaung ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ
“ການມອບລາງວັນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ປະເພດນີ້ ແມ່ນຂັດກັບ ຈຸດປະສົງ ຂອງການໃຫ້
ລາງວັນ. ມັນເປັນການໝິ່ນປະໝາດ ຕໍ່ລາງວັນສັນຕິພາບ.”
ທ່ານຫຼິວ ນັກໂທດສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ ໃນຈີນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ຮວມອາຍຸໄດ້ 61 ປີ ຫລັງຈາກໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກມະເຮັງໃນຕັບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການ
ເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງດັ່ງດຽວກັບຊີວິດຂອງທ່ານ.
ທ່ານຫຼິວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນໄລຍະ 8 ປີ
ສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ ໃນຖານະນັກໂທດແຫ່ງຈິດສຳນຶກ ໄດ້ເສຍຊີວິດທີ່ໂຮງໝໍ ເມືອງ
ເຊັນຢາງ ຢູ່ປະເທດຈີນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຍ້າຍຈາກຄຸກ ໄປຮັບການປິ່ນປົວພະຍາ
ບານ ໃນຊ່ວງສຸດທ້າຍຂອງການປ່ວຍຂອງທ່ານ. ຫ້ອງການຕຸລາການ ທີ່ເມືອງເຊັນ
ຢາງໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານວ່າ ເປັນຍ້ອນ “ອະໄວຍະວະຫຼາຍ
ຢ່າງບໍ່ເຮັດວຽກ.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຈີນ ທ່ານ Terry Branstad ກ່າວວ່າ “ຈີນ
ໄດ້ສູນເສຍຜູ້ເອົາບົດບາດ ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງ ໃນການຍຶດໝັ້ນທາງດ້ານຫຼັກການຢ່າງ
ເລິກເຊິ່ງ ທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການເຄົາລົບແລະຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນຈາກພວກເຮົາ ບໍ່
ແມ່ນໂທດຈຳຄຸກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບນັ້ນ.”
ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການໃຫ້ລາງວັນໂນແບລຂອງນໍເວ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານຈີນ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ” ຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ຂອງທ່ານ. ທ່ານນາງ Berit
Reiss-Anderssen ກ່າວຢູ່ໃນອີແມລ ສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກ ເປັນທີ່ລົບ
ກວນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ທ່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັບການປິ່ນປົວໃນບ່ອນ
ທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຮັກສາທາງດ້ານການແພດຢ່າງພຽງພໍ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະ
ປ່ວຍໜັກ. ລັດຖະບານຈີນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດ
ກ່ອນກຳນົດຂອງທ່ານ.”
ຈີນໄດ້ຍື່ນປະທ້ວງຕໍ່ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ສະຫະລັດ ແລະອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານ
ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ອງຕິ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງ
ທ່ານຫຼິວ.
ທ່ານ Geng Shaung ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ “ບາງ
ປະເທດ” ທີ່ໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນ “ອະທິປະໄຕດ້ານຕຸລາການຂອງຈີນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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