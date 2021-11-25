ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງປັກກິ່ງ ໃນອາທິດນີ້ວ່າ ຈະຫຼີກລ່ຽງການຄອງຄວາມເປັນເຈົ້າຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ມີຂຶ້ນຊ້າເກີນໄປ ທີ່ຈະໂນ້ມນ້າວໃຫ້ປະເທດເລັກປະເທດນ້ອຍໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນເຂດນ່ານນ້ຳຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນເວລາຫຼາຍໆປີຂອງຈີນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງອອນລາຍນ໌ ຄົບຮອບ 30 ປີ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມສົນທະນາ ລະຫວ່າງອາຊຽນກັບຈີນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກຜູ້ນຳ ຂອງ 10 ປະເທດສະມາຊິກສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນວ່າ ປັກກິ່ງຈະຫຼີກລ່ຽງ “ການຂົ່ມຂູ່” ຕໍ່ປະເທດເລັກປະເທດນ້ອຍ ໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດຢູ່ໃນທະເລທີ່ມີພື້ນທີ່ທັງໝົດ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃນພິທີຕ່າງໆຂອງອາຊຽນແມ່ນເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີ ເກີ້ຈຽງ ແຕ່ໃນເທື່ອນີ້ ທ່ານສີ ຈີ້ນຜິງເປັນຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ບັນດາປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແລະເວົ້າວ່າ “ຈີນຈະບໍ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຄອງຄວາມເປັນເຈົ້າ ໂດຍຈະບໍ່ຂົ່ມຂູ່ປະເທດຕ່າງໆທີ່ນ້ອຍກວ່າ” ອີງຕາມລາຍງານທີ່ອອກໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາໂດຍເວັບໄຊໜັງສື ພິມປະຊາຊົນລາຍວັນຂອງທາງການຈີນ.
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດແຂ່ງກັບບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ໄຕ້ຫວັນແລະຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນທະເລ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຊຶ່ງເນັ່ງແຕ່ຮົງກົງໄປຫາເກາະບໍນຽວ. ລັດຖະບານຈີນໄດ້ຖົມເກາະຖົມດອນ ເລັກໆ ນ້ອຍໆຈຳນວນນຶ່ງ ຊຶ່ງໃນບາງກໍລະນີໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການທະຫານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ປະເທດອື່ນໆ.
ກອງທັບເຮືອ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ຕະຫຼອດທັງເຮືອຫາປາ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຂອງຈີນ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ ໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດອື່ນໆທີ່ມີກຳລັງທາງທະຫານອ່ອນກວ່າຈີນ ກໍລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງທາງທະເລ ເພື່ອຫາປາແລະຊອກຄົ້ນຫາບໍ່ນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດສຳຮອງ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົງໄສບໍ່ແນໃຈໃນໝູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ ຍ້ອນພວກຜູ້ນຳໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຄີຍໄດ້ຍິນພາສາແບບນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ ອີງຕາມ ທ່ານເຈ ບາຕົງ-ບາກາລ ສາສະດາຈານສອນກິດຈະການທະເລລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເກຊົງຊີຕີ້ ໃນຟີລິບປິນ.
ບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ແລະຫວຽດນາມ ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມອາຊຽນ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຄ້າພາຍນອກ ຕະຫລອດທັງເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຮວມທັງການປະພຶດໃນທະເລຈີນໃຕ້.
“ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຂົງເຂດ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ຮັບເອົາ ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ລະບຸ ຢູ່ໃນນັ້ນ” ສາສະດາຈານບາຕົງບາກາລໄດ້ກ່າວ ຊຶ່ງອ້າງອີງເປັນການສະເພາະ ເຖິງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. “ການກະທຳຂອງຈີນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງເຫຼົ່ານີ້ ທັງໆທີ່ຈີນເຄີຍໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແບບນັ້ນມາກ່ອນ.”
ຈີນບໍ່ມີທ່າທາງເລີຍວ່າ ຈະປະຖິ້ມຕຳແໜ່ງຂອງຕົນຢູ່ໃນທະເລດັ່ງກ່າວ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສາສະດາຈານອາເລັກຊານເດີ ວູວິ່ງ ທີ່ສູນກາງການສຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ແດນຽລ ເຄ. ອີນຸຍ ທີ່ລັດຮາວາຍ. ສາສະດາຈານວູວິ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ບອກກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາວ່າ ຈີນຈະບໍ່ສ້າງຄ້າຍທະຫານ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແຕ່ກໍໄດ້ສ້າງໄປແລ້ວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຫວຽດນາມຈະບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງຈີນ ຂະນະທີ່ຟີລິບປິນແລະອິນໂດເນເຊຍຈະມອງເບິ່ງວ່າເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສ. ອິນໂດເນເຊຍບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດແຂ່ງກັບຈີນກ່ຽວກັບເກາະດອນຕ່າງໆ ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມເຫັນບໍ່ລົງລອຍກັນໃນເລື້ອງເສັ້ນທາງເດີນເຮືອ.
ຫວຽດນາມໄດ້ຜິດຖຽງກັນກັບຈີນ ກ່ຽວກັບໝູ່ເກາະທີ່ມີການຂັດແຍ້ງມາແຕ່ຊຸມປີ 1970 ຊຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ການປະທະກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນປີ 1974 ແລະ 1988. ທັງມາເລເຊຍ ແລະຟີລິບປິນຕ່າງກໍໄດ້ອອກປາກອອກສຽງໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ໄດ້ຕັນທາງບໍ່ໃຫ້ເຮືອສົ່ງສຳພາລະຂອງຟີລິບປິນ ເດີນທາງໄປຍັງເກາະທໍມັສ ຊຶ່ງເປັນເກາະຫີນປະກາລັງນ້ອຍໆແລະກໍສີດນ້ຳເຂົ້າໃສ່ເຮືອສົ່ງສຳພາລະຂອງຟີລິບປິນ.
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