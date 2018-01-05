ການສົ່ງດາວທຽມ ຂອງຈີນ ຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມ ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງ

ແຂວງນຶ່ງຂອງຈີນ ມີແຜນການທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມ 10 ໜ່ວຍຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ເພື່ອຄວບ
ຄຸມເຂດທະເລທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງໃຫຍ່ເລີ້ມແຕ່ປີໜ້ານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍ
ຈີນໃນການຊອກຄົ້ນຫາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ສຳຄັນແລະເອົາມາດຕະການ
ຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳປັ່ນຕ່າງປະເທດໂດຍຈະເສີມຂະ
ຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຈີນ ໃນການເປັນຜູ້ນຳ ຕໍ່ລັດຖະບານຂອງອີກ 5 ປະເທດ ໃນ
ເອເຊຍ.
ສະຖາບັນກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຈາກໄລຍະໄກຊານຢາງ ຂອງແຂວງເກາະໄຮນັງຕັ້ງ
ໃຈທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2019 ຫາ 2021 ອີງ
ຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງອົງການຊິນຫົວ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້. ຊີນຫົວເວົ້າວ່າ ການ
ສົ່ງດາວທຽມທີ່ວ່ານີ້ຈະຊ່ວຍກວດກາການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະໄກຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີການ
ຂັດແຍ້ງຂອງທະເລຈີນໃຕ້ແລະຖ່າຍຕະຫລອດເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ພວກນັກວິເຄາະເວົ້າວ່າຈີນຫວັງວ່າໃນທີ່ສຸດຕົນກໍຈະພົບແຫຼ່ງຫາປາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຢູ່
ໃນທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ກວ້າງ3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນ ກ່ອນທີ່ປະເທດອື່ນໆຈະຄົ້ນ
ພົບ. ນອກນັ້ນ ພວກນັກວິເຄາະຍັງສະເໜີແນະວ່າຈີນຍັງອາດສາມາດນຳໃຊ້ດາວທຽມ
ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກວດກາແລະຕິດຕາມຢ່າງວ່ອງໄວເບິ່ງວ່າປະເທດອື່ນໆເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນທະ
ເລດັ່ງກ່າວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານກໍ ອາດແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ.
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດປະມານ 90 ເປີເຊັນຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍອີງຕາມການບັນ
ທຶກທາງປະຫວັດສາດ.
ບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຫວຽດນາມ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະຟີລິບປິນ ກໍໄດ້ອ້າງກຳມະສິດເອົາ
ບາງເຂດຂອງທະເລຈີນໃຕ້ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັບຈີນ. ບັນດາ
ປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ມີຄວາມບໍ່ໄວ້ໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະ
ເທດອ້າງກຳມະສິດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຸດທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະດ້ານທະຫານ
ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາເວລາຈີນເລີ້ມຖົມເກາະດອນຕ່າງໆເພື່ອຈຸດປະສົງທາງ
ທະຫານ.
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