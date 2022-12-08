ຜູ້ນຳຂອງຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບບັນດາປະເທດອາຣັບໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ປະເທດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ປັກກິ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຈຳກັດຮັດແຄບ ເພື່ອຄວບຄຸມໄວຣັສໂຄໂຣນາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທຸງຊາດຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ຈີນ ໄດ້ປິວສະບັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຣິຢາດ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສີ ເດີນທາງໄປເຖິງ.
ບັນດາປະເທດອາຣັບ ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ພວມພະຍາຍາມຫາທາງທີ່ຈະປັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຄືນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ຫັນຄວາມສົນໃຈໄປຍັງເຂດອື່ນຂອງໂລກ.
ສົງຄາມຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ແລະການເອົາທ່າທີທີ່ແຂງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຕໍ່ມົສກູ ຍັງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ບັນດາປະເທດອາຣັບ ຕ້ອງການຢາກມີຄວາມສຳພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າກັບຈີນ.
DUBAI, United Arab Emirates (AP) — Chinese leader Xi Jinping has arrived in Saudi Arabia to attend meetings with oil-rich Gulf Arab nations crucial to his country's energy supplies as Beijing tries to revive an economy battered by strict coronavirus measures. Saudi and Chinese flags flew on Wednesday in Riyadh, the Saudi capital, as he arrived. Gulf Arab states are trying to recalibrate their foreign policy as the United States turns its attention to elsewhere in the world. Russia's war on Ukraine — and the West's hardening stance on Moscow — also has left the Arab states wanting to cement ties with China.