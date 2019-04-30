ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຢູ່ນີ້ລາວ ກໍໄດ້ກາຍເປັນຂອດນຶ່ງຢູ່ໃນແລວເສດຖະກິດເຂດໃຕ້ຂອງໂຄງການ “ນຶ່ງແລວທາງ, ນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຫລື “One Belt, One Road”. ຍ້ອນວ່າ ລາວຂາດທັງທຶນຮອນ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ຈຶ່ງໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສຈີນໂດຍເກືອບໝົດທຸກຢ່າງໃນການສ້າງທາງລົດໄຟອັນເປັນປະຫວັດສາດນີ້. ສະນັ້ນ ມີຄົນລາວບາງຄົນກໍສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ສະພາບໜີສິນຂອງລາວທີ່ສູງຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ກໍມີອີກຫລາຍຄົນເຊື່ອກັນວ່າຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດທີ່ລາວຈະໄດ້ນັ້ນ ມັນຫລວງຫລາຍ ກວ່າຜົນເສຍ. ບົວສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:
ປັກກິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມສົ່ງເສີມໃຫ້ໂລກມີການເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ກັນຫລາຍຂຶ້ນໂດຍການສ້າງເຄືອຂ່າຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທັງເປັນລັກຊະນະວັດຖຸຈັບຕ້ອງໄດ້ເຊັ່ນຖະໜົນ, ທາງລົດໄຟ ແລະອື່ນໆ ແລະໂຄງລ່າງໃນດ້ານດີຈິຕອນເຊັ່ນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໂດຍໃຊ້ທຶນຮອນຂອງຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ນັບແຕ່ໄດ້ມີການລິເລີ້ມຂຶ້ນມາ ໃນປີ 2013 “ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ, ນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຫລື “One Belt, One Road” ຫລືເອີ້ນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າໂຄງການເສດຖະກິດສາຍໄໝ ກໍໄດ້ ມີ 126 ປະເທດ ແລະ 29 ອົງການສາກົນເຊັນຮັບຮອງສະໜັບສະໜຸນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ ແລະ ສປປ ລາວກໍເປັນປະເທດນຶ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນໂຄງການນີ້ເຊັ່ນກັນ. ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ວ່ານີ້ຈະກວາມເອົາທະວີບເອເຊຍ, ຢູໂຣບ, ອາຟຣິກາ, ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະເຂດໃຕ້ຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ແລະອາດລວມທັງເຂດມະຫາສະໝຸດອາກຕິກຢູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອນັ້ນກໍເປັນໄດ້.
ສຳລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍພັນຕື້ໂດລານັ້ນ ກໍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຜ່ານທະວີບເອເຊຍ ຕໍ່ໃສ່ຢູໂຣບ ຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫລາຍທ່ອນ ຫລືຫລາຍສ່ວນ. ທ່ອນທີ່ຕໍ່ຈາກຈີນໄປຫາແຫລມອິນດູຈີນ ຊຶ່ງລວມມີລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະກຳປູເຈຍ ຜ່ານໄທໄປຮອດສິງກະໂປ ແມ່ນແລວເສດຖະກິດເຂດໃຕ້ຂອງໂຄງການນີ້ ຊຶ່ງຫລາຍຄົນຄາດກັນວ່າ ຈະນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດອັນຫລວງຫລາຍ ມາໃຫ້ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫລື Belt & Road Initiative Forum ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 25 ວັນທີ 27 ເມສາຜ່ານມານີ້ ທາງວີໂອເອ ກໍໄດ້ສຳພາດປະຊາຊົນລາວສາມທ່ານ ທີ່ຢູ່ໃນທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຕິດຕາມໂຄງການລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນເປັນພິເສດ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ອອກຂ່າວໄປໃນອາທິດຜ່ານມາທ່ານ ສຸພົດ ມະນີຄົງ ຜູ້ທີ່ເຫັນດີກັບໂຄງການນີ້ຫລາຍທີ່ສຸດບອກວ່າ ເມື່ອໃດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 421 ກິໂລແມັດທີ່ເນັ່ງຈາກຊາຍແດນລາວ-ຈີນໄປຫາໄທນີ້ສ້າງສຳເລັດ ມັນຈະຊ່ວຍປ່ຽນສະພາບຂອງລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງບົກຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກພື້ນ, ຊຶ່ງຕາມຄວາມຄິດຂອງຫລາຍຄົນໃນລາວກໍເຫັນວ່າມັນຈະນຳເອົາຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງມາໃຫ້ລາວ. ເນື່ອງຈາກລາວເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ທາງບົກກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນແບບນີ້ມາໄດ້ສອງທົດສະວັດແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີທຶນຮອນ. ສະນັ້ນເມື່ອໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມ ແລະເທັກໂນໂລຈີຈາກຈີນມາສ້າງລົດໄຟຄວາມໄວສູງກໍນັບວ່າເປັນໂອກາດດີ ທີ່ລາວເຮົາຈະໄດ້ກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງເປັນຈຸດດຶງດູດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.
ແຕ່ໃນດ້ານນຶ່ງກໍຍັງມີເລື່ອງທີ່ບາງຄົນໃນປະຊາຄົມສາກົນ ແລະໃນລາວຍັງມີຄຳຖາມຢູ່ວ່າການສ້າງທາງລົດໄຟທີ່ມີມູນຄ່າ 6 ຕື້ໂດລາດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ມີລັດຖະບານຈີນລົງທຶນ 70 ເປີເຊັນ ແລະລາວຮັບຜິດຊອບກູ້ຢືມເງິນ 30 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເງິນກູ້ນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນຢືມມາຈາກທະນາຄານຂອງຈີນ ມັນຈະຄຸ້ມຄ່າບໍ່? ອີງຕາມວາລະສານ Diplomat ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນແລ້ວ ນະໂຍບາຍການເງິນແບບນີ້ຂອງຈີນເອີ້ນວ່າ “debt diplomacy,” ຫລື “ໜີ້ສິນທາງການທູດ” ໝາຍເຖິງປະເທດທີ່ມີໜີ້ສິນອັນຫລວງຫລາຍຢູ່ແລ້ວນັ້ນ “ເປັນໜີ້” ໜັກເພີ້ມຂຶ້ນໄປອີກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະໃຊ້ແທນຄືນໄດ້ຍາກ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນກໍລະນີຂອງປະເທດເວເນຊູເອລາທີ່ເປັນໜີ້ຈີນເຖິງ 20 ຕື້ໂດລາເປັນຕົ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າໜີ້ສິນຂອງລາວ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນກວາມເອົາຫລາຍກວ່າ 65 ເປີເຊັນຂອງຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫລື GDP ຂອງລາວແລ້ວ ກໍມີຄົນລາວບາງຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ບັນຫານີ້ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທ່ານນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ປະສົງບອກຊື່ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ:
ສະນັ້ນຜູ້ກ່ຽວຄິດວ່າ ຜົນໄດ້ຈາກການສ້າງທາງລົດໄຟນີ້ ຈະໜ້ອຍກວ່າຜົນເສຍ ແລະຖ້າຄິດເປັນສັດສ່ວນແລ້ວ ກໍຄືປະມານ 5% ຕໍ່ 95%.
ຕໍ່ຄຳຄິດເຫັນຂ້າງເທິງນີ້ ທ່ານສົມບູນ ມາສຸວັນ ຈາກຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ ຢູແນັສໂກ ຫລື Lao National Commission for UNESCO ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ດ້ານທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍອາດມີຫລາຍ ແຕ່ວ່າ ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ລາວຕ້ອງການຫລາຍທາງເລືອກໃນການອອກສູ່ທະເລ ແຕ່ບໍ່ມີທຶນຮອນ. ສະນັ້ນການທີ່ມີຈີນມາຮ່ວມລົງທຶນ ແລະໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເຊັ່ນນີ້ ກໍຖືວ່າເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງຂອງລາວ ທີ່ມີມາເປັນຫລາຍທົດສະວັດນັ້ນໄດ້. ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນອກນັ້ນ ທ່ານສົມບູນກໍເຫັນພ້ອມກັບທ່ານສຸພົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນວ່າ ການທີ່ຈີນໃຫ້ລາວຢືມເງິນເພື່ອມາລົງທຶນສ້າງທາງລົດໄຟນີ້ ກໍສະແດງວ່າລາວໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງເມື່ອເວົ້າເຖິງການໃຊ້ໜີ້ຄືນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານສົມບູນກໍເຊື່ອວ່າການກູ້ຢືມເງິນມາລົງທຶນຂອງລາວ ຄົງຈະກຸ້ມຄ່າ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວໄດ້ທຳການພິຈາລະນາມາໄດ້ສິບກວ່າປີ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈກູ້ຢືມ ແລະເລີ້ມຕົ້ນໂຄງການນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໂອ້ລົມກັບວີໂອເອວ່າ:
ສະຫລຸບແລ້ວການສ້າງທາງລົດໄຟທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລາວກາຍເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງບົກຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກພື້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ, ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນນັ້ນ ເຖິງຈະມີບາງຄົນສະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງຢ່າງໜັກຕໍ່ດ້ານໜີ້ສິນກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີຫລາຍຄົນຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນການກູ້ຢືມເງິນມາລົງທຶນທີ່ກຸ້ມຄ່າເພາະລັດຖະບານລາວໄດ້ສຶກສາເຖິງຜົນໄດ້ ຜົນເສຍມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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