ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພວມມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ອອສເຕຣເລຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຂອງສີ່ປະເທດ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າກຸ່ມຄວດ (Quad) ໃນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຫຼາຍບັນຫາ ຮວມທັງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ ແລະດ້ານໄຊເບີ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ານຄືນ “ການຮຸກຮານແລະບີບບັງຄັບ” ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ຄວດ ແມ່ນກຸ່ມປຶກສາຫາລືທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຮວມທັງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ອິນເດຍ ຍີປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດ.
ການໄປຢ້ຽມຢາມອອສເຕຣເລຍຂອງທ່ານບລິງເກັນ ແຕ່ວັນທີ 9 ຫາ 12 ກຸມພາ ຈະເປັນການຢ້ຽມຢາມ ເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເສີມຂະຫຍາຍການເປັນພາຄີ 3 ຝ່າຍທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ AUKUS ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍອອສເຕຣເລຍ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແລະສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການປະກາດໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮວມທັງການສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳພະລັງງານນິວເຄລຍໃຫ້ແກ່ອອສເຕຣເລຍ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຈີ 7 ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍ ໃນການສະກັດກັ້ນຕໍ່ການຂະຫຍາຍກຳລັງທະຫານຂອງຈີນ ໃນທົ່ວຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບລິງເກັນ ຈະພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສະກັອດ ມໍຣິສັນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງມາຣິສ ເພນ (Marise Payne) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດຍີປຸ່ນ ທ່ານຮາຢາຊິ ໂຢຊິມາຊະ (Hayashi Yoshimasa) ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ທ່ານສຸບຣາມານິຢາມ ໄຈສັງກາ (Subrahmanyam Jaishankar) ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆອີກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ແລະບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນຂອງໂລກ.”
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການປຶກສາຫາລື ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມຄວດ ທີ່ນະຄອນແມລເບີນ “ຈະພົວພັນກັບບັນຫາທ້າທ້າຍ ທີ່ມາຈາກຈີນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດທ່ານແດນຽລ ໄຄຣເຕັນບຣິງ (Daniel Kritenbrink) ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການເອເຊຍແລະປາຊີຟິກ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນລະຫວ່າງການລາຍງານທາງໂທລະສັບເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານຊາລສ໌ ອີແດລ (Charles Edel) ປະທານສູນກາງຍຸດທະສາດແລະການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ “ກຸ່ມຄວດ ບໍ່ແມ່ນພັນທະມິດທາງດ້ານທະຫານ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ພາດສາຍຕາໄປຈາກຈີນ ທີ່ປະເທດປະຊາທິປະໄຕທັງສີ່ ຊຶ່ງທັງໝົດຕ່າງກໍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທະເລ ແລະຄວາມສາມາດທີ່ກ້າວໜ້າທາງດ້ານທະຫານນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການເອົາທ່າທີ ແບບຮຸກຮານເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນຕໍ່ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ.”
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະຮວມທັງປະເທດຟິຈິ ແລະການຢຸດແວ່ທີ່ນະຄອນໂຮໂນລູລູ ໃນລັດຮາວາຍນຳດ້ວຍ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ