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ວັນສຸກ, 17 ມິຖຸນາ 2022
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ຈີນ​ໄດ້​ເປີດຕົວ​ກ່ຳ​ປັ່ນບັນທຸກ​ເຮືອບິນ ​ລຳ​ທີ 3 ຂອງ​ຕົນ ​ໃນສຸກ​​ມື້​ນີ້

ພາບ​ທີ່​ຖ່າຍ​ຈາກ​ຈໍ​ວີ​ດິ​ໂອ​ທີ່​ສາຍ​ອອກ​ມາ​ໂດຍໂທ​ລະ​ພາບ CCTV ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ຕົວກຳ​ປັ່ນ​ຝູ​ຈ້ຽນທີ່​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ​ຂອງກອງ​ທັບ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ (PLA) aircraft carrier ຢູ່​ທີ່​ອູ່​ສ້ອມ​ກຳ​ປັ່ນຈຽງ​ໜານໃນ​ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022.

ຈີນ​ໄດ້​ເປີດຕົວ​ກ່ຳ​ປັ່ນບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ທີ 3 ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້, ຊື່ວ່າ ​ຝູ​ຈ້ຽນ (Fujian) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ ແລະສ້າງຢູ່ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ອີງ​ຕາມສື່​ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ລັດ​ ລາຍ​ງານ​, ໂດຍ​ເປັນການສົ່ງ​ຖ້ອຍຄຳໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ເປັນຄູ່​ແຂ່ງກັບ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ຕ່າງໆ ລວມ​ທັງສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​, ອີງຕາມລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​ສ໌ (Reuters).

ເຫລົ້າ​ແຊມເປນ, ໂບ​ທີ່ມີຫລາກ​ຫລາຍ​ສີ, ປືນນ້ຳໃຫຍ່ ແລະຄວັນແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປີດຕົວ ແລະການຕັ້ງຊື່ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງກຳປັ່ນລົບດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່ທີ່ພິທີ​ໄຂ​ງານທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ອູ່​ສ້ອມ​ກຳ​ປັ່ນຈຽງ​ໜານ (Jiangnan) ຢູ່​ນະຄອນຊຽງ​ໄຮ. ທະຫານ​ເຮືອ​ຈີນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນຢືນ​ລຽນ​ແຖວກັນ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ກຳ​ປັ່ນ ແລະພາກັນຮ້ອງ​ເພງ​ຊາດ​ ຢູ່​ໃນ​ພິທີ ທີ່ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ລວມທັງ ​ທ່ານ ຊູ ຊີ​ຫລຽງ (Xu Qiliang), ຮອງ​ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການດ້ານ​ການ​ທະຫານ​ສູນ​ກາງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນຳ.

​ກຳ​ປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ມີເດີ່ນສໍ​າ​ລັບ​ໃຫ້​ເຮືອບິນບິນຂຶ້ນ ທີ່ມີຄວາມຍາວເຕັມສ່ວນ ໂດຍ​ມີ​ລະບົບສາຍກາບຊ່ອຍນຳສົ່ງເຮືອບິນຂຶ້ນ, ອີງຕາມສື່ມວນຊົນຂອງລັດ.

ກຳ​ປັ່ນ​ຝູ​ຈ້ຽນ (Fujian) ຈະ​ເຂົ້າໄປ​ຢູ່​ກັບກຳ​ປັ່ນ​ຊານ​ດົງ (Shandong)​ ທີ່​ຖືກມອບ​ຫມາຍ​ພາລະກິດໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2019, ແລະກຳ​ປັ່ນລຽວໜິງ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນມືສອງທີ່​ຈີນຊື້​ຈາກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນປີ 1998 ແລະເອົາ​ມາ​ດັດ​ແປງ​ຄືນ​ໃໝ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

ມີ​ແຕ່​ສະ​ຫະ​ລັດເທົ່າ​ນັ້ນ ​ທີ່​ມີກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກເຮືອ​ບິນ 11 ລຳ​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດທີ່ ມີກຳ​ປັ່ນດັ່ງກ່າວຫຼາຍກວ່າໝູ່. ຮອງຈາກຈີນລົງ​ມາ ກໍ​ແມ່ນອັງກິດຊຶ່ງມີກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກເຮືອ​ບິນສອງລຳ​ ກຳ​ລັງ​ໃຊ້ງານຢູ່.

ການ​ເປີດ​ຕົວກຳ​ປັ່ນຝູ​ຈ້ຽນ ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການເພີ່ມ​ຄວາມ​ອາດສາ​ມາດຂອງ​ກອງທັບ​ຈີນ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ ​ແລະ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ຂອງປັກ​ກິ່ງ ​ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້.

ກຳ​ປັ່ນບັນທຸກເຮືອ​ບິນໃໝ່​ລຳ​ນີ້ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຕາມແຂວງຝູ​ຈ້ຽນ (Fujian) ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ນອນ​ຢູ່ຟາກທີ່ກົງ​ກັນ​ຂ້າມກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ ຢູ່​ແຄມຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ​ ແລະ​ແມ່ນບ່ອນ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ສູ້​ລົບ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ.

ໄຕ້​ຫວັນ​ເປັນ​ປະ​ເທດປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ​ທີ່​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງປົກ​ຄອງຕົນ​ເອງ​. ແຕ່ຈີນຖື​ວ່າ​ໄຕ້​ຫວັນ​ ເປັນອາ​ນາ​ເຂດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ​ບໍ່​ເຄີຍ​ລົດຫ​ລະທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ກຳລັງ​ເພື່ອ​ເອົາ​ເກາະ​ດັ່ງກ່າວ​ມາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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