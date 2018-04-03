ຈີນ ໄດ້ຂຶ້ນພາສີສິນຄ້າຂາເຂົ້າ ເຖິງ 25 ເປີເຊັນ ຕໍ່ບັນຊີສິນຄ້າ ຈາກສະຫະລັດ ຊຶ່ງຮວມ
ທັງຊີ້ນໝູ ໝາກໄມ້ ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ໃນມູນຄ່າ 3 ພັນລ້ານໂດລາ.
ການຂຶ້ນພາສີ ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 2 ເມສາວານນີ້ ໄດ້ປະກາດ
ໃນແລງວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ໂດຍກະຊວງການເງິນຂອງຈີນ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດ
ຂອງຕົນ ແມ່ນໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຂຶ້ນພາສີຂອງສະຫະລັດ ສຳລັບເຫຼັກກ້າ ແລະອາລູ
ມີນຽມ ທີ່ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທີ 23 ມີນາ ຜ່ານມານີ້.
ກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ຕົນໄດ້ໂຈະພັນທະການຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ອົງການການຄ້າໂລກທີ່ຈະຫຼຸດ
ພາສີຕໍ່ສິນຄ້າສະຫະລັດ 120 ຊະນິດ ຊຶ່ງຮວມທັງ ໝາກໄມ້ ແລະແອັດທານອລ
(Ethanol). ພາສີໃນ ການນຳເຂົ້າຕໍ່ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະຂຶ້ນຕື່ມອີກ ປະມານ
15 ເປີເຊັນ.
ການຕອບໂຕ້ໃນການເພີ່ມພາສີນີ້ ມືຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າ
ລະຫວ່າງ ປັກກິ່ງ ກັບ ວໍຊີງຕັນ ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມນັ້ນ.
ພວກນັກສັງເກດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບໂດຍທັນທີ ຄວນຈະ
ຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ແຕ່ວ່າພວກນັກລົງທຶນ ແມ່ນໄດ້ຢ້ານກົວ ຕໍ່ການເກີດສົງຄາມ
ການຄ້າຢ່າງເຕັມອັດຕາ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຄ້າໂລກຊົບ
ເຊົາລົງ ແລະຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ໃນທົ່ວໂລກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຂຶ້ນພາສີຂອງຈີນ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດອາເມ
ຣິກັນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 20 ພັນຕື້ໂດລາເລີຍ ແຕ່ວ່າ ມັນຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດຕໍ່
ຫຼາຍໆປະຊາຄົມ.
“ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງກັບອຸດສາຫາກຳທີ່
ຜະລິດຊີ້ນໝູຂອງສະຫະລັດ. ພວກເຮົາສົ່ງຊີ້ນໝູ ໄປຍັງຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເທດ
ໃນທົ່ວໂລກ,” ນັ້ນ ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຈິມ ເຮີຍເມີຣລ (Jim Heimerl) ປະທານ
ຂອງສະພາອຸດສາຫະ ກຳຜະລິດຊີ້ໝູແຫ່ງຊາດ ຫຼື National Pork Producers
Council ໄດ້ບອກກັບ ວີໂອເອໄວ້ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້
ຜະລິດຊີ້ນໝູ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ພວກເຮົາຜະລິດຊີ້ນໝູທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ,
ສະອາດປອດໄພ ແລະເປັນ ຊີ້ນໝູທີ່ລາຄາຍ່ອມເຍົາທີ່ສຸດໃນໂລກ. ແລະຕອນທີ່
ພວກເຮົາແຂງຂັນໃນລະດັບທີ່ກ້ຳເກິ່ງກັນແລ້ວ ພວກເຮົາແມ່ນເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ
ດີຫຼາຍ. ແນ່ນອນລະ ການທີ່ມີ 25 ເປີເຊັນຄ່າພາສີສິ້ນຄ້ານຳເຂົ້າໄປຍັງຈີນ,
ພວກເຮົາແມ່ນເສຍປຽບເປັນຢ່າງຍິ່ງ.”
ທ່ານ ເຮີຍເມີຣລ (Heimerl) ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນ ຕະຫຼາດຈີນ ແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນ
ຫຼາຍ ສຳລັບສະຫະລັດ. “ມັນແມ່ນຕະຫຼາດທີ 2 ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ສົ່ງອອກຊີ້ນໝູ.
ປີກາຍນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງຊີ້ນໝູອອກໄປຍັງຈີນ ເປັນເງິນຈຳນວນ 1 ພັນ 1 ຮ້ອຍ
ລ້ານໂດລາ ແລະແມ່ນຈຳນວນຂອງການສົ່ງອອກຊີ້ນໝູທັງໝົດ ເກືອບ 6 ພັນ
5 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນການແບ່ງປັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດສົ່ງອອກ
ຂອງພວກເຮົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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