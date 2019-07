ເກີດ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ ​ຢູ່​ໂຮງ​ງານແກັ​ສ ໃນ​ແຂວງ​ຮີ​ນານ ທາງພາ​ກ​ກາງຂອງປະ​ເທດ​ຈີນ

ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສິບ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ 19 ຄົນ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ມີຫ້າ​ຄົນຍັງຫາຍ​ສາບ​ສູນ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເກີດ​ເຫດລະ​ເບີດ​ໃນ​ວັນ

​ສຸກວານ​ນີ້ ຢູ່​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດແກັ​ສ​ຖ່ານ​ຫີນ​ຮີ​ນານ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວຊິນ​ຫົວຂອງທາງການ​ຈີນ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການ​ຜະ​ລິດ​ທັງ​ໝົດ​ຢູ່​ທີ່​ບໍ​ລິ​

ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ຢຸດ​ຊະ​ງັກລົງ.



An explosion at a gas plant in central China's Henan province

has killed ten people and injured 19.



Officials say five people are missing, following the blast Friday

at the Henan Coal Gas company.



The official Xinhua news agency reported that all production at

the company has stopped.