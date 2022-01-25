ເຮືຶອບິນຈີນຫຼາຍກວ່າ 50 ລໍາ ໄດ້ບິນລ່ວງລ້ຳ ເຂົ້າໄປໃນເຂດປ້ອງກັນທາງອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ລະບຸໂຕ ຂອງໄຕ້ຫວັນ (ADIZ) ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍໃນການສົ່ງເຮືອບິນທະຫານຫຼາຍທີ່ສຸດເຂົ້າໄປ ເລີ້ມແຕ່ປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຈີນສົ່ງເຮືອບິນ 39 ຖ້ຽວ ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ເຂົ້າໄປໃນເຂດປ້ອງກັນທາງອາກາດເພື່ອໃຫ້ລະບຸໂຕ (ADIZ) ຕິດຕາມມາດ້ວຍອີກ 13 ຖ້ຽວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ນັ້ນຄືຄຳຖະແຫຼງ ຂອງລັດຖະບານໄຕ້ຫວັນ. ເຂດ ADIZ ແມ່ນດິນແດນ ແລະທະເລ ທີ່ຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍກອງທັບໄຕ້ຫວັນ ຮວມທັງບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ແລະພາກຕາເວັນອອກຈີນ.
ໄທເປໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການບິນລ່ວງລ້ຳຂອງຈີນ ໂດຍການສົ່ງເຮືອບິນລົບຂອງຕົນຫຼາຍລຳ ຂຶ້ນໄປປະເຊີນໜ້າກັບເຮືອບິນລົບຈີນແລະທາງກອງທັບກໍໄດ້ຕິດ ຕາມພວກເຂົາ ໂດຍລະບົບເຣດາປ້ອງກັນທາງອາກາດ.
ບໍ່ໄດ້ມີການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ຈາກປັກກິ່ງ ກ່ຽວກັບການບິນລ່ວງລໍ້າດັ່ງກ່າວ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈີນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລະຫວ່າງນຶ່ງ ຫາຫ້າລໍາຕໍ່ມື້ ເຂົ້າໄປໃນເຂດໄຕ້ຫວັນໃນແຕ່ລະມື້ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ທີ່ແບ່ງປັນໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ໂຕເລກດັ່ງກ່າວ ສາມາດຂຶ້ນໆລົງໆ ແລ້ວແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບຂອງໄຕ້ຫວັນແລະເຫດການທາງດ້ານການເມືອງອື່ນໆ.
ການສົ່ງເຮືອບິນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາໂດຍກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງ
ການຊ້ອມລົບຮ່ວມເພື່ອເສລີພາບທາງທະເລ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ໃນ
ທະເລຟີລິບປິນ ຊຶ່ງຮ່ວມທັງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Car Vinson ແລະ USS
Abraham Lincoln.
ທ່ານນາງບອນນີ ກລາສເຊີ (Bonnie Glaser) ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການເອເຊຍ ຢູ່
ກອງທຶນມາໂຊລຂອງເຢຍຣະມັນ (German Marshall Fund) ກ່າວວ່າ “ການບິນ
ລ່ວງລໍ້າເຂົ້າໄປໃນເຂດ ADIZ ໃນໄລຍະສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາພົວພັນກັບການຊ້ອມລົບ
ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນອາທິດແລ້ວ ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ຈີນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບສະຫະລັດ
ກັບບັນດາພັນທະມິດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະມີຄວາມເປັນຫ່ວງບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ກ່ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄຕ້ຫວັນ.”
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