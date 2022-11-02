ຂະບວບເຮືອປະມົງ ຈີນ ທ້າທາຍສະຫະລັດ ໂດຍການປະເຊີນໜ້າຢູ່ເທິງທະເລຫຼວງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ຈີນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າໃສ່ເຂດນອກທະເລຂອງໄຕ້ຫວັນເພື່ອ ປະທ້ວງຕໍ່ການໄປຢ້ຽມຢາມເກາະດັ່ງກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຂອງປະທານສະພາຕໍ່າສະຫະລັດທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ, ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງພູມີສາດການເມືອງ ໃນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງ ພວມກໍ່ຕົວຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອີກມູມນຶ່ງຂອງຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ຫ່າງອອກໄປຫຼາຍພັນໄມລ໌, ກໍາປັ່ນຍາມຝັ່ງທີ່ຕິດອາວຸດໜັກຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ແລ່ນໄປໃສ່ ກອງທັບເຮືອຫາປາໝຶກຂອງຈີນປະມານສອງ-ສາມຮ້ອຍລໍາ, ເຊິ່ງບໍ່ໄກປານໃດຈາກເກາະກາລາປາໂກສຂອງປະເທດເອກົວດໍ. ພາລະກິດຂອງກໍາປັ່ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກວດກາເຮືອເດີນທະເລ ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຜິດກົດໝາຍ, ການຫາປາທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານ ແລະບໍ່ຖືກກົດໝາຍ.
ການແລ່ນກໍາປັ່ນຢູ່ໃນທະເລຫຼວງ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຖ້າຫາກສາມາດ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເລັກໆນ້ອຍໆ ເຂົ້າໃນລະບົບຕ່າງໆທາງທະເລນັ້ນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນປາຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດ.
ແຕ່ໃນກໍລະນີນີ້, ກັບຕັນເຮືອຫາປາຂອງຈີນຫຼາຍຮ້ອຍລໍາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ເຮືອປະມົງສາມລໍາໄດ້ແລ່ນໜີອອກໄປ, ສ່ວນເຮືອລໍານຶ່ງແມ່ນລ້ຽວກັບ 90 ອົງສາ ເຂົ້າໂຈມຕີເຮືອໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ເຈມສ໌, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ກໍາປັ່ນຍາມຝັ່ງດັ່ງ
ກ່າວຂອງອາເມຣິກາຕ້ອງໄດ້ຫຼີກໃນທັນທີ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖືກຕໍາ.
“ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຫຼົບຫຼີກພວກເຮົາ,” ທ່ານຮັນເຕີ້ ສໂຕວສ໌ (Hunter Stowes), ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍຂັ້ນສູງຂອງເຮືອໜ່ວຍຍາມຝັ່ງເຈມສ໌. “ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ ໃຊ້ຍຸດທະສາດ ທີ່ມີປະສິດທິ ພາບ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.”
ການປະເຊີນໜ້າກັນຢູ່ໃນທະເລຫຼວງຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່ ໂດຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະເມີດກົດລະບຽບທາງທະເລສາກົນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງສະຫະລັດມອງວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າໜັກໃຈ ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນເຄີຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພາລະກິດທໍາອິດຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນອອກແຫ່ງນີ້.