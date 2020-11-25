ຈີນໃຫ້ສິດທິພິເສແກ່ 97 ເປີເຊັນ ຂອງສິນຄ້າທັງໝົດຂອງລາວສົ່ງໄປຂາຍໃນຈີນ

ລັດຖະບານຈີນໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແກ່ລາວຫລາຍຂື້ນ ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນພາສີການຄ້າໃຫ້ສິນຄ້າຈີນ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກລາວ 8,256 ລາຍການ ຫຼື 97 ເປີເຊັນຂອງສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈີນທັງໝົດຈາກລາວ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານມາຈາກບາງກອກ.
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າລາຍງານວ່າກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນໄດ້ຍົກເວັ້ນພາສີ ການຄ້າໃຫ້ ແກ່ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກລາວຈໍານວນ 8,256 ລາຍການ ຫຼື 97 ເປີເຊັນຂອງສິນຄ້າທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າຈາກລາວ. ການຍົກເວັ້ນພາສີຕໍ່ຜະລິດຕະພັນລາວຄັ້ງນີ້ ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຍັງເຫລືອສິນຄ້າອີກ 255 ລາຍການທີ່ທາງການຈີນຍັງຄົງສືບຕໍ່ເກັບພາສີນຳເຂົ້າຈາກລາວ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນຈີນ ເປັນສຳຄັນ ຊຶ່ງ ໃນນີ້ ກໍລວມທັງຊາຂຽວ ແລະຊາໂບຮານ 400 ປີ ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີອີກດ້ວຍ ທີ່ທາງການຈີນໄດ້ຈັດເກັບພາສີນຳເຂົ້າສູງເປັນພິເສດ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊາວກະສິກອນລາວ ເພາະມາດຕະການດັ່ງກ່າວຂອງຈີນໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະສິກອນລາວບໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນຜະລິດຊາຂຽວ ແລະຊາໂບຮານ 400 ປີໄປຂາຍຢູ່ໃນຈີນໄດ້ເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີລາຄາແພງກ່ວາຊາຈີນນັ້ນເອງ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາວໃນເມືອງຜົ້ງສາລີບໍ່ມີລາຍໄດ້ສໍາລັບນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດທັງຍັງຕ້ອງດີ້ນຮົນດ້ວຍການລັກລອບຂົນສົ່ງຊາເຂົ້າໄປໃນຈີນ ແລະຖືກກົດລາຄາຮັບຊື້ຈາກບັນດາພໍ່ຄ້າຈີນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງສະຫວັນ ທໍາມະວົງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງຜົ້ງສາລີໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສະມັດຕະພາບໃນການຜະລິດໃບຊາດິບຍັງຕໍ່າຫລາຍ ເຊິ່ງພາໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງຊາວສວນຊາສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດພົ້ນທຸກໄດ້ ຍ້ອນການກຽມດິນກ່ອນປູກບໍ່ຖືກເຕັກນິກ ຕະຫຼາດຊາຍັງຈຳກັດຫລາຍ ການສົ່ງອອກເຢຍຣະມັນໃນແຕ່ລະປີ ກະປະມານ 30 ໂຕນ, ສົ່ງອອກ ສປ ຈີນ ກະປະມານ 200 ໂຕນ ແບບການຄ້າຊາຍແດນ ແລ້ວກະລັກສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ ເພາະວ່າຢູ່ປະເທດຈີນເຂົາບໍ່ມີໂຄຕ້າໃຫ້ ພ້ອມນັ້ນລາຄາກໍຂຶ້ນ-ລົງບໍ່ປົກກະຕິ ບາງປີກໍບໍ່ມີຮອດຜູ້ເກັບຊື້."
ນອກຈາກນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນລາວຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳໄປຈີນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະບັນດາພໍ່ຄ້າຊາວຈີນກະບໍ່ໄດ້ເດີນທາງມາຮັບຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກຳໃນລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາວບໍ່ມີລາຍໄດ້ ຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດ ທັງຍັງປາກົດອີກດ້ວຍວ່າ ມີຜົນຜະລິດຕະພັນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວຈໍານວນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະໝາກກ້ວຍຫອມນັ້ນ ກໍເປັນຜົນຜະລິດຕະພັນທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ອຸ່ນອາລຸນ ຫົວໜ້າຜະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຢືນຢັນວ່າ
“ຖືວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊຂອງພວກເຮົາ ສິນຄ້າຍັງຄ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍອອກໄປສູ່ປະເທດ ຈີນ ນີ້ກະມີໝາກຖົ່ວແຂກ 1,000 ກວ່າໂຕນ, ມັນດ້າງ 1,700 ກວ່າໂຕນ, ໝາກກ້ວຍຫອມນີ້ແມ່ນ 115,800 ກວ່າໂຕນ, ຕໍ່ມານີ້ແມ່ນໝາກອຶ 3,267 ໂຕນ ແລະ ອ້ອຍນີ້ 1,500 ໂຕນ ຊຶ່ງວ່າສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ນີ່ ຍັງຄ້າງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະປັດຈຸບັນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງກະສິກອນແຂວງອຸດົມໄຊເຮົາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພໍສົມຄວນ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຍອມຮັບວ່າ ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດກະສິກຳທີ່ ລາວ ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງການຄ້າຈາກ ຈີນ ອີກດ້ວຍເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນຜະລິດເຂົ້າທີ່ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບຊື້ຈາກລາວ ໃນປະລິມານລວມ 50,000 ໂຕນໃນປີ 2020 ນີ້ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າກະເສດຕະກອນລາວ ສາມາດສົ່ງເຂົ້າໄປຈີນ ໄດ້ພຽງ 1,350 ໂຕນ ຄິດເປັນ 2.5 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນຂອງໂຄຕ້າທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຈີນໃນປີນີ້ ເພາະວ່າເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານຈີນ ຕົກລົງໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ສຳລັບສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ 32 ລາຍການ ທີ່ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ເພື່ອທົດແທນການປູກຝິ່ນໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍໃນນີ້ ລວມເຖິງເຂົ້າ 5 ໝື່ນໂຕນ, ງົວ 5 ແສນໂຕ, ກ້ວຍ, ສາລີ ແລະ ຢາງພາລາອີກດ້ວຍ ແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິງ.
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