ຍິງສາວຊາວວີເກີຢູ່ໃນນະຄອນບອສຕັນຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງໝູນໃຊ້ອຳນາດຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບໂຊກຊາຕາກຳຂອງຄົນຂອງນາງ ຢູ່ໃນເຂດຊິນຈຽງຂອງຈີນ, ຊຶ່ງລວມທັງພໍ່ຂອງນາງ ຜູ້ທີ່ຖືກຂັງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຈີນເອີ້ນວ່າ "ສູນດັດສ້າງ" ນັ້ນມາໄດ້ 2 ປີ ແລ້ວ.
ນາງ ຊາມາຣາ ອີມິນ (Samira Imin), ອາຍຸ 27 ປີ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປເຖິງຫລາຍພັນຄົນ ຢູ່ໃນເວທີຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊັ່ນ ທວີດເຕີ ເພື່ອນຳເອົາເລື້ອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບພໍ່ຂອງນາງ, ອາຍຸ 54 ປີ, ທ່ານ ອິມິນຈານ ຊີດິນ (Iminjan Seydin) ຜູ້ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປີ 2017 ຢູ່ເຂດຊິນຈຽງທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວີເກີນັ້ນ.
ນາງອິມິນຄຳເວົ້າຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ນາງໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກເພື່ອນຂອງນາງໃນປັກກິ່ງເວົ້າວ່າ ພໍ່ຂອງນາງໄດ້ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກເປັນເວລາ 15 ປີ ຍ້ອນປຶ້ມທີ່ເພິ່ນໄດ້ພິມອອກເຜີຍແຜ່ໃນສາມປີກ່ອນໜ້າທີ່ເພິ່ນຈະຖືກຈັບນັ້ນ.
"ພໍ່ຂອງຂ້ອຍຖືກຕັດສິນໂທດໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເວົ້າເກີນຕົວຈິງວ່າ ໄດ້ຊັກຊວນຄົນມີຫົວແຮງຈັດ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ແລະເອົາໄປດັດສ້າງຢູ່ໃນສູນເຮັດໃຫ້ຫັນປ່ຽນແນວຄິດໄດ້ສອງປີແລ້ວ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາງອິມິນທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍເວົ້າອີກວ່າປຶ້ມທີ່ຊື່ວ່າ “ສອນພາສາອາຣັບ, ວິທະຍາສາດໃນການເວົ້າ” ເປັນປຶ້ມຮຽນພາສາອາຣັບ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ພິມໃນປີ 2014 ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານແລ້ວ.