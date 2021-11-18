ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີແຈ້ງວ່າ ກຳປັ່ນຈາກໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນໄດ້ຂັດຂວາງແລະໃຊ້ທໍ່ສີດນ້ຳ ສີດເຂົ້າໃສ່ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງ ຂອງຟີລິບປິນ 2 ລຳ ທີ່ພວມເດີນທາງມຸ່ງໜ້າໄປຍັງຫາດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ຊຶ່ງທະຫານມາຣີນຂອງຟີລິບປິນຍັງຢຶດຄອງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຢ່າງໂກດແຄ້ນຕໍ່ຈີນ ແລະມີການເຕືອນໂດຍລັດຖະບານຟີລິບປິນວ່າ ກຳປັ່ນຂອງຕົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສົນທິສັນຍາປ້ອງກັນປະເທດກັບສະຫະລັດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງຟີລິບປິນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຟີລິບປິນ ທ່ານເຕໂອດໍໂຣ ລັອກຊິນ ຈູເນຍ (Teodoro Locsin Jr.) ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັງສອງຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກການປະຕິບັດງານ ເພື່ອນຳອາຫານໄປສົ່ງໃຫ້ທະຫານມາຣີນທີ່ຍັງຢຶດຄອງຫາດ Second Thomas ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທີ່ແຂວງປາລາວານຕາເວັນຕົກ ຊຶ່ງເປັນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຟີລິບປິນ ທີ່ນາໆ
ຊາດຮັບຮູ້.
ທ່ານລັອກຊິນ ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ການກະທຳຂອງກຳປັ່ນຈາກໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍ້ໃຫ້ພວກເຂົາ “ລະວັງແລະຢຸດເຊົາ” ໃນການກະທຳດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະບານຟີລິບປິນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຈີນຊາບເຖິງ “ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ການປະນາມແລະການປະທ້ວງຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້” ຊຶ່ງທ່ານລັອກຊິນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄວາມບໍ່ສາມາດໃນການໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງຂອງຕົນດັ່ງກ່າວ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມສຳພັນພິເສດລະຫວ່າງຟີລິບປິນແລະຈີນ” ທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ ແລະປະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ເພື່ອບຳລຸງຮັກສາມັນນັ້ນ.
ຍັງບໍ່ມີການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນເທື່ອທີ່ນະຄອນມະນີລາຫລືປັກກິ່ງ.
ເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນບັນຫາການຂັດແຍ້ງເລື້ອງດິນແດນທີ່ມີມາເປັນເວລາຊ້ານານ ຢູ່ໃນເຂດທະເລຍຸດທະສາດ ບ່ອນທີ່ຈີນ ຟີລິບປິນ ຫວຽດນາມ ມາເລເຊຍ ບຣູນາຍ ແລະໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດກວມກັນ. ຈີນ ແມ່ນອ້າງເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ແລະໄດ້ຫັນປ່ຽນຫາດແລະເກາະຫີນປະກາລັງ 7 ແຫ່ງ ໃຫ້ກາຍເປັນຄ້າຍທະຫານ ເທິງເກາະດອນ ທີ່ປ້ອງກັນດ້ວຍລູກສອນໄຟເພື່ອເຮັດໃຫ້ການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຕົນໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຄູ່ແຂ່ງທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ແລະລັດຖະບານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ.
ວໍຊິງຕັນບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃດໆໃນເຂດທະເລທີ່ມີການລຳລຽງຂົນສົ່ງໄປມາຢ່າງບໍ່ຂາດໄລຍະ ແຕ່ໄດ້ທຳການລາດຕະເວນຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳດັ່ງກ່າວໂດຍກຳປັ່ນ ແລະເຮືອບິນ ຂອງກອງທັບເຮືອ ເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນ ຕໍ່ປະເທດພັນທະມິດຂອງຕົນ ຮວມທັງຟີລິບປິນ ແລະຄ້ຳປະກັນອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ ແລະການບິນຜ່ານ. ຈີນໄດ້ກ່າວເຕືອນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຕໍ່ສະຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ແລະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນອັນທີ່ຈີນເອີ້ນວ່າ ເປັນບັນຫາຂອງຂົງເຂດ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕະຫຼອດມາແກ່ຟີລິບປິນວ່າ ສະຫະລັດຈະປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາປ້ອງກັນປະເທດຮ່ວມກັນ ຖ້າກຳລັງຂອງຟີລິບປິນ ກຳປັ່ນ ຫຼືເຮືອບິນ ຫາກຖືກໂຈມຕີ ຢູ່ໃນເຂດທະເລ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງມາເປັນເວລາດົນນານດັ່ງກ່າວ.
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