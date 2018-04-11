ການມີການພົວພັນທາງທຸລະກິດທີ່ໃກ້ຊິດຂຶ້ນກັບປັກກິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ບຣູນາຍ
ຊຶ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆ ຂາດເຂີນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ເປີດເນື້ອທີ່ໃນທະເລທີ່
ອາດອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນໍ້າມັນໃຫ້ຈີນມາຂຸດຄົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມາການແຂ່ງ
ຂັນກັນ ໃນການອ້າງເອົາອະທິປະໄຕ ຢູ່ທະເລແຫ່ງນັ້ນ ກໍຕາມ, ອີງຕາມການສັງ
ເກດການຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ທັງສອງປະເທດໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບການອ້າງເອົາກຳມະສິດຕໍ່ເນື້ອທີ່ ທີ່ມີຮູບສີ່
ຫລ່ຽມຕັ້ງ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຕໍ່ຈາກເກາະບໍນຽວ (Borneo) ອອກໄປທາງພາກ
ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ. ແຕ່ວ່າສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້
ດີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງບຣູນາຍ ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງເລື້ອຍໆ ຍ້ອນລາຄາ
ນໍ້າມັນໃນຕະຫລາດໂລກຕົກ ແລະການຫລຸດລົງຂອງການສະໜອງ ນໍ້າມັນຕ່າງໆ.
ນໍ້າມັນ ແລະອາຍແກັສ ກວມເອົາ 60 ເປີເຊັນຂອງເສດຖະກິດບຣູນາຍ.
ທ່ານ ໂຈນາຕັນ ສແປງເກລີ (Jonathan Spangler) ຜູ້ອໍານວຍການອົງການຄົ້ນຄວ້າ
ດ້ານທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໄທເປເວົ້າວ່າ ຈີນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດນັ້ນຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ
ດຽວນີ້ ດ້ວຍການລົງທຶນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນສາມາດ ທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນ, ຜະລິດ ແລະຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ
ດິບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ອີງຕາມການສັງເກດການຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ. ຄວາມເປັນຫ່ວງທາງ
ເສດຖະກິດຈະເປັນ "ບູລິມະສິດ"ອັນດັບນຶ່ງ ລື່ນບັນຫາທາງການເມືອງ ລວມທັງເລື່ອງ
ອະທິປະໄຕອີກດ້ວຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈີນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີການ ເຊັ່ນວ່າມີຄວາມຮຸນແຮງຫລາຍ
ກັບບຣູນາຍ ແຕ່ໃຊ້ພຽງແຕ່ສິ່ງຈູງໃຈທາງເສດຖກິດເທົ່ານັ້ນກໍພໍແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້
ວ່າ ຈີນຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ບອກໃຫ້ບຣູນາຍເຮັດແນວໃດຊໍ້າ ກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງ
ເອົາເຂດນໍ້າແດນດິນທາງທະເລຂອງຕົນ."
ເນື່ອງຈາກມີຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັນຂຶ້ນຂອງສອງປະ
ເທດ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ພວກບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງຈີນໄດ້ສ້າງຂົວກ່າຍອອກໄປຫາທະເລຍາວ
2,680 ແມັດ ທີ່ມີກໍານົດວ່າຈະເປີດໃຊ້ໃນເດືອນນີ້. ບໍລິສັດ Hengyi Petrochemicals
ຂອງຈີນໄດ້ອອກພັນທະບັດທີ່ມາມູນຄ່າ 79 ລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສະເໜີໃຫ້ຕະ
ຫລາດຮຸ້ນຂອງຈີນ ເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ໂຮງກັ່ນເຄມີນໍ້າມັນ ໃນບຣູນາຍ.
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