ຈີນ ບໍ່ສົນ ນຳຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ການຄວບຄຸມ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງໃໝ່ຂອງປັກກິ່ງ ເພື່ອສະແດງສິດທິໃນການຄວບຄຸມທາງອາ
ກາດ ເທິງທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ຍັງເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການສ້າງຄວາມຕື່ນ
ຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນເດືອນແລ້ວ ເພື່ອຈະຫາທາງແກ້
ໄຂການບໍ່ລົງລອຍກັນທາງດ້ານການທູດ.
ໂທລະພາບສູນກາງ ຂອງທາງການຈີນ ແລະໜັງສືພິມ ພາສາອັງກິດ ສະບັບນຶ່ງ
ລາຍງານໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ ວ່າ ທາງກອງທັບ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ J-11B
ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນຈີນເອງ ໄປຍັງເກາະວູດດີ້ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໝູ່ເກາະປາຣາແຊລ.
ຕາໜ່າງໂທລະພາບລາຍງານວ່າ ການສ້າງໂຮງເກັບເຮືອບິນຢູ່ທີ່ເກາະດັ່ງກ່າວ
ຈະເຮັດໃຫ້ຈີນສາມາດປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຂອງຕົນໄດ້ດີຂຶ້ນ
ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍອ້າງຄຳເວົ້ານັກຊ່ຽວຊານທາງທະຫານຄົນນຶ່ງ. ລາຍງານ
ກ່າວວ່າ ໃນທີ່ສຸດຈີນກໍຈະສາມາດສະກັດກັນເຮືອບິນຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້.
ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆອີກ 5 ປະເທດ ທີ່ມີກອງທັບອ່ອນແອກວ່າຈີນ
ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດແຂ່ງກັນກັບປັກກິ່ງ ເອົາປະມານ 90 ເປີເຊັນຂອງທະເລ
ທີ່ມີພື້ນທີ່ທັງໝົດ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນ ຊຶ່ງຈະມີການຫາປາ ສັດທະ
ເລແລະບໍ່ນ້ຳມັນໃຕ້ທະເລສຳຮອງ ເປັນລາງວັນໃຫ້.
ພວກນັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ການສົ່ງເຮືອບິນໄປປະຈຳການຂອງຈີນນີ້ ຈະພາໃຫ້ມີ
ການຕື່ນຕົວ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ຕະຫຼອດທັງສະຫະລັດ ຊຶ່ງ ມີແສນຍານຸພາບທາງທະຫານ ເໜືອກວ່າຈີນ ແລະ ຢືນຢັດວ່າ ທະເລດັ່ງກ່າວ
ຈະຕ້ອງເປີດໃຫ້ແກ່ທຸກໆປະເທດ.
ແຕ່ຈີນ ແລະປະເທດຕ່າງໆໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຊຶ່ງລຶ້ງເຄີຍມາ
ແລ້ວກັບການຊ້ອມລົບທາງທະເລຂອງຈີນ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຈາກຈີນນັ້ນ ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ຍັງຈະເປັນມິດກັນຕໍ່ໄປ.
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