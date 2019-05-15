ການສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນລຳທີສອງ ເຂົ້າປະຈຳການໃນປີນີ້ ແລະການສ້າງກຳປັ່ນ
ບັນທຸກເຮືອບິນລຳທີສາມ ຈະອຳນວຍໃຫ້ຈີນ ມີກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນລຳນຶ່ງ ປະຈຳຢູ່
ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນ ນັ້ນຄືຄວາມເຊື່ອຂອງພວກນັກຊ່ຽວທາງ
ດ້ານທະເລ.
ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນທີ່ຮູ້ກັນແຕ່ພຽງໃນຊື່ 001 ພວມໄດ້ຮັບການທົດສອບຢູ່ຈີນກ່ອນ
ຈະສົ່ງເຂົ້າປະຈຳການ ໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້. ສ່ວນອີກລຳນຶ່ງທີ່ພວມສ້າງຢູ່ນັ້ນຈະສົ່ງ
ເຂົ້າປະຈຳການໃນປີ 2022 ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ເມື່ອວັນທີ 7
ພຶດສະພາ ກ່ຽວກັບໂຄງການອຳນາດຂອງຈີນ ໂດຍສູນກາງຍຸດທະສາດແລະການ
ສຶກສານາໆຊາດ.
ຈີນມີທ່າທາງວ່າ ຈະໃຫ້ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງຕົນລຳນຶ່ງ ປະຈຳການຢູ່ໃນທະ
ເລີຈີນໃຕ້ ອີກລຳນຶ່ງຢູ່ທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ແລະໃຫ້ລຳທີສາມເດີນທາງໄປທົ່ວ
ໂລກ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂອ ອາຍ ຊັນ (Oh Ei Sun) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທີ່
ສະຖາບັນກິດຈະການນາໆຊາດຂອງສິງກະໂປ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຂົາ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຈະໂຈມຕີຜູ້
ຄົນ ແຕ່ແນ່ນອນ ມັນເປັນການສະແດງກຳລັງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ.”
ຈີນແມ່ນປະເທດທີ່ມີກອງທັບເຂັ້ມແຂງເປັນອັນດັບສາມຂອງໂລກ. ມີກຳລັງໃນການ
ຍິງທຳລາຍໂດຍທົ່ວໄປ ຫຼາຍກວ່າ 5 ປະເທດ ທີ່ພວມແຂ່ງກັນໃນການອ້າງເອົາກຳ
ມະສິດຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ກວ້າງກວ່າ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນ. ສ່ວນ
ປະເທດອື່ນໆແມ່ນປະກອບດ້ວຍບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນໄຕ້ຫວັນ ແລະ
ຫວຽດນາມ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບແລ່ນຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ 10 ເທື່ອແລ້ວ
ພາຍໃຕ້ສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງເປັນ
ການເຕືອນຈີນວ່າ ທະເລດັ່ງກ່າວ ເປັນນ່ານນ້ຳສາກົນ. ປັກກິ່ງ ເອີ້ນການແລ່ນ
ຜ່ານຂອງກຳປັ່ນລົບສະຫະລັດວ່າ ລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງຈີນ.
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