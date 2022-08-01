ລັດຖະບານ ຈີນ ກໍ່ສ້າງເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ 349 ຄອບຄົວທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ 1,016 ຄອບຄົວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງທີ່ຖືກເວນຄືນ.
ທ່ານ ໄຊຍະບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຖະແຫຼງວ່າລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານ ລາວ ໃນມູນຄ່າ 221.89 ລ້ານຢວນ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນ ແລະ ເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ 349 ຄອບຄົວຢູ່ເຂດ 4 ບ້ານຄືບ້ານນາເຕີຍກັບບ້ານນາໝໍ້ໃຕ້ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ບ້ານນາຟົກ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ບ້ານບວມອໍ້ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ດຳເນີນການໂດຍບໍລິສັດຮັບເໝົາຈາກ ຈີນ ທັງໝົດໃນນີ້ຍັງລວມເຖິງການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ໄຊຍະບັນດິດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ລັດຖະບານ ສປ. ຈີນ ເຫັນດີຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ລາວ ມູນຄ່າ 221.89 ລ້ານຢວນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບ້ານຈັດສັນ 4 ແຫ່ງຢູ່ 3 ແຂວງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ລວມທັງໝົດ 349 ຫຼັງຄາເຮືອນ ໃນນັ້ນລວມທັງໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ສຸກສາລາ, ເດີ່ນກິດຈະກຳຂະໜາດນ້ອຍ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າໝູ່ບ້ານ, ເສັ້ນທາງຢູ່ພາຍໃນໝູ່ບ້ານ, ການສະໜອງນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ, ໂທລະພາບດິຈິຕອລ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ.”
ທັງນີ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງດຳເນີນການເວນຄືນທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ລາວ ໄປຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນໃໝ່ຈຳນວນທັງໝົດ 6,333 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງໃນນີ້ສາມາດຕົກລົງ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມລະບຽບການຂອງລັດຖະບານແລ້ວ 5,272 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າການຊົດເຊີຍລວມ 1,436.11 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອອີກ 1,016 ຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າລວມ 279.98 ຕື້ກີບເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າເປັນການຊົດເຊີຍທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ.
ປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳນວນ 6,333 ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຂດ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີທີ່ດິນຖືກເວນຄືນ 3,832 ເຮັກຕາ, ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ, ຕົ້ນໄມ້ກວ່າ 1 ລ້ານຕົ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າກໍຍັງປາກົດມີການຊັກຊ້າໃນການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍເລື້ອຍມາ ໂດຍການຊົດເຊີຍຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງນັ້ນມີອັດຕາສະເລ່ຍ 11,000-80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊົດເຊີຍໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 15,000-137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ ສະເໜີລາຍງານວ່າທີ່ດິນຢູ່ໃນເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍທີ່ 1.3 ລ້ານກີບຕໍ່ຕາແມັດ ແຕ່ກໍມີການຊົດເຊີຍທີ່ລາຄາສະເລ່ຍ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດຫຼືຄິດເປັນພຽງແຕ່ 10 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງລາຄາທີ່ດິນຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ.
ສ່ວນທ່ານ ອູ່ຕາແກ້ວ ແກ້ວດວງສິນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະແຫຼງວ່າບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຄືພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການລົງທຶນພັດທະນາສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ເຂດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີລົດໄຟ 4 ແຫ່ງຄື ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານີວັງວຽງ, ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຖານີເມືອງໄຊໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຶ່ງເປັນສະຖານີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທັງໃນດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂດຍສານ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງຄົບວົງຈອນໂດຍພື້ນທີ່ໃນເຂດສະຖານີລົດໄຟທັງ 4 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນມູນຄ່າການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ກໍໃຫ້ຖືເປັນສິນຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດພຽງຜູ້ດຽວທີ່ຈະເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາພື້ນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີລົດໄຟທັງ 4 ແຫ່ງນັ້ນ ແຕ່ຈະຕ້ອງທົດແທນຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງທີ່ຈະຖືກເວນຄືນຕາມກົດໝາຍຂອງລາວຢ່າງຄົບຖ້ວນດ້ວຍ.
ທັງນີ້ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດໄດ້ຮັບສິດໃນການເວນຄືນທີ່ດິນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1,000 ເຮັກຕາ, ສະຖານີເມືອງໄຊ 1,000 ເຮັກຕາ, ສະຖານີວັງວຽງ 500 ເຮັກຕາ ແລະ ສະຖານີຫຼວງພະບາງ 500 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງແນໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ Logistic ລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ແລະ ອາຊຽນຢາງຄົບວົງຈອນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2030 ເປັນຢ່າງຊ້າ.