ບັນດາຜູ້ກວດກາ ຈາກອົງການເກືອດຫ້າມອາວຸດເຄມີຫຼື OPCW ໄດ້ໄປເຖິງຊີເຣຍ
ແລ້ວ ແລະມີກຳນົດ ທີ່ຈະເລີ້ມເກັບກໍາເອົາໂຕຢ່າງ ໃນວັນເສົາມື້ີອື່ນນີ້ ທີ່ເມືອງດູມາ
ບ່ອນທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າ ມີການໂຈມຕີ ດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ໄດ້ຖີ້ມ
ໂທດໃສ່ກຳລັງທະຫານຊີເຣຍ ຂອງປະທານາທິບໍດີບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ.
ໃນະຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ກວດກາ ຂອງອົງການ OPCW ຈະເກັບກໍາ ເອົາໂຕຢ່າງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ເຊັ່ນວ່າ ດິນ ຢູ່ທີ່ບ່ອນເກີດເຫດ ແລະໂຕຢ່າງເຊື້ອຊີວະພາບການແພດ
ຮວມທັງເລືອດ ຈາກພວກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຈະສົ່ງໄປໃຫ້ຫ້ອງແລັບ ຂອງທາງອົງການ
ໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ອົງການດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ລົງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ
ວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີນີ້.
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນແລະຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມ
ຕີ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ເມືອງດູມາ ຢູ່ໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊານ
ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສ. ຊີເຣຍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ.
ອົງການຂ່າວ NBC ໄດ້ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບໂຕຢ່າງເລືອດ
ແລະຍ່ຽວຈາກບ່ອນເກີດເຫດ ທີ່ໄດ້ກວດພົບວ່າ ມີການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ.
ທ່າມກາງທີ່ມີການເຕືອນຂອງຣັດເຊຍວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງທາງທະຫານອາດເກີດຂຶ້ນ
ກັບສະຫະລັດກ່ຽວກັບຊີເຣຍນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ປະຊຸມກັບທີ່ປຶກສາ
ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງສະຫະລັດຕໍ່ການ
ໂຈມຕີດ້ວຍອາສຸດເຄມີຫວ່າງມໍ່ໆນີ້ຕາມທີ່ມີການກ່າວຫາ ທີ່ໄດ້ຖີ້ມໂທດໃສ່ກຳລັງຊີ
ເຣຍ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈ ຂັ້ນສຸດທ້າຍເທື່ອ. ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່
ຊັ່ງຊາເບິ່ງຂ່າວກອງ ແລະພົວພັນກັບການສົນທະນາກັບບັນດາພາຄີແລະພັນທະມິດ
ຂອງພວກເຮົາ.
ກ່ອນກອງປະຊຸມກັບບັນດາຫົວໜ້າປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະກອງ
ທັບ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈ ຈະ “ມີຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້.”
ລະຫວ່າງພິທີໃນຕອນສວຍ ຢູ່ທີ່ສວນດອກກຸຫຼາບຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວເຖິງການເພີ້ມງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນປະ
ເທດນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະກາດວ່າ “ພວກເຮົາຈະມີກອງທັບທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ທີ່
ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະທ່ານສາມາດຄຶດເຖິງວັນເວລາທີ່ດີກວ່່ານີ້ ທີ່ຈະມີໄດ້
ແມ່ນບໍ? ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການມັນ.”
ທ່າມກາງທີ່ມີການຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະ
ລັດ ຮ່ວມກັບພັນທະມິດຫຼາຍປະເທດ ໃສ່ເປົ້າໝາຍຫຼາຍແຫ່ງໃນຊີເຣຍ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນ
ໄດ້ໃນທຸກເວລານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເຕືອນຣັດເຊຍ ຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ “ລູກ
ສອນໄຟຈະຖືກຍິງໄປໃສ່ຊີເຣຍ” ກ່ອນທີ່ໄດ້ຢືນຢັດຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດ
ເຕີ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານ “ບໍ່ເຄີຍເວົ້າວ່່າເວລາໃດຈະມີການໂຈມຕີເກິີດຂຶ້ນໃນຊີເຣຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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