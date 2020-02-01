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ການສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ແລະ​ຄັດ​ຄ້ານ ​ຕໍ່​ການ​ຖອນ​ໂຕ ອອກຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ

​ສະ​ມາ​ຊິ​ການ​ທູດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ປົດທຸງ​ອັງ​ກິດ​ອອກ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ຜູ້ຕາງ​ໜ້າ​ຖາ​ວອນ ຂອງ​ອັງ​ກິດ ທີ່​ນະ​ຄອນບ​ຣັ​ສ​ເຊີລສ໌ ວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ 2020.

ສຳ​ລັບ​ຊາວ​ອັງ​ກິດ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ການອອກ​ໄປນັ້ນ ​ແມ່ນ​ມີພຽງ​ແຕ່​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ ແລະ​ຜິດ​ຫວັງ.

ອັງ​ກິດ ໄດ້ຖອນ​ໂຕ​ຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການ ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງສະ​ຫະ​ພາບ ​ຢູ​ໂຣບເວ​ລາ 11 ໂມງ​ແລງ ຕາມ​ເວ​ລາທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສ​ະ​ຫລຸບ​ ​ຂອງ​ຄວາມ​ຂົ​ມ​ຂື່ນດ້ານ​ການ​ເມືອງ ເກືອບ​ສີ່​ປີ ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ ນັບ​ແຕ່​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ໂດຍ ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ເພື່ອ​ຖອນ​ໂຕ​ອອກ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຫຼັງ​ຈາກທີ່​ໄດ້ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກມາ 47 ປີ.

ເບັຣກ​ຊິດເກີດ​ຂຶ້ນ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ 2 ເທື່ອ ແລະ​ການ​ລາ​ອອກ ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ 2 ຄົນ. ການ​ເມືອງອັງ​ກິດໄດ້​ປ່ຽນ​ໂສມ​ໜ້າໃໝ່ໂດຍ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ຍ້ອນ​ເບັຣກ​ຊິດ.

​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເບັ​ຣກ​ຊິດຫຼາຍ​ຮ້ອຍຄົນ ໄດ້​ພ​າ​ກັນໄປ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ສະ​ພານອກ​ສະ​ພາຕ່ຳເພື່ອ​ສະ​ຫຼອງວັນເວ​ລາຂອງ​ປະ​ຫ​ວັດ​ສາດ​ອັງ​ກິດ​ທີ່​ໄດ້​ຕັດ​ຄວ​າມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ.

ແລະ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເຫດ​ການ​ທີ່​ຕິດ​ຕາ​ມາ ແມ່ນຮວມ​ທັງ​ການ​ສ​ວນສະ​ໜາມ ການ​ສະ​ຫຼອງ​ຕ່າງໆ ແລະ​ໄຕ້​ທຽນ​ໄຂ ທີ່ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ເບ​ຣັກ​ຊິດ ແລະ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທ່ານ​ບໍ​ຣິ​ສ ຈອນ​ສັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ວ່າ ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ “ໃນ​ຂະ​ນະເວ​ລາ​ທີ່ມື້​ໃໝ່​ມາ​ເຖິງ ແລະ​ຜ້າ​ກັ້ງ​ເປີດ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃໝ່.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ຈາກບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ໄດ້ “ເປັນ​ຂະ​ນ​ະ​ເວ​ລາປ່​ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ໃນຄວາມເປັນ​ຊາດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ແລະ​ປ່​ຽນ​ແປງ” ແລະ “ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ້​ນ​ສຸດ ແຕ່​ເປັນ​ການ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ.”

ຢູ່​ໃນການ​ສົ່ງ​ທາງ​ຂໍ້​ຄວາມທາງ​ທວິດ​ເຕີ ທ່ານ​ຈອນ​ສັນ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈະ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນ ແລະ​ພ້ອມ​ພຽງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ໃໝ່​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຂໍຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກໆ​ຄົນ​ເຮັດ​ໃຈ ແລະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ການ​ຮຳ​ບາດ​ແຜ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ.​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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