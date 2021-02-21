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ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງຄົນລາວ ໃນລັດເທັນເນສຊີ ແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງ ປັດຈຸບັນ

ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ, ອະດີດນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນສະຫະລັດ ກາຍເປັນຄະນະກໍາມາທິການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຂອງເຂດຄາວຕີຣູດເຕີຝອດ (Rutherford), ລັດເທັນເນສຊີ (Tennesse) ມາໄດ້ສາມສະໄໝແລ້ວ

ໃນລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີ​ໂອ​ເອພາກພາສາລາວ ແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ທ່ານ ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ ຈາກເມືອງ ເມີຟຣີສໂບໂຣ (Murfreesboro), ລັດເທັນເນສຊີ (Tennesse) ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ ຈະມາລົມສູ່ຟັງກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເພິ່ນໃນການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວລາວໃນເມືອງດັ່ງກ່າວຊຶ່ງ ບົວສະຫວັນ ຈະນຳເອົາບົດສຳພາດ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງທ່ານຈັນໂທ ເລົ່າກ່ຽວກັບການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງເພິ່ນ ແລະຄົນລາວໃນລັດເທັນເນສຊີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ, ເຂົ້າຖືກເຊີນໄປກ່າວຄໍາປາໄສໃນງານລ້ຽງຫາລາຍໄດ້ຂອງສະມາຄົມລາວໃນເມືອງແອດແລນຕາ, ລັດຈໍເຈຍໃນປີ 2014 (ພາບໂດຍ ຕິ່ງປະຖໍາມະວົງ)
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ, ເຂົ້າຖືກເຊີນໄປກ່າວຄໍາປາໄສໃນງານລ້ຽງຫາລາຍໄດ້ຂອງສະມາຄົມລາວໃນເມືອງແອດແລນຕາ, ລັດຈໍເຈຍໃນປີ 2014 (ພາບໂດຍ ຕິ່ງປະຖໍາມະວົງ)

ທ່ານ ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ ເປັນຄົນລາວ ທີ່ມີຜົນສໍາເລັດສູງ ທ່ານນຶ່ງທັງໃນດ້ານ ການສຶກສາ ແລະໜ້າທີ່ການງານຊຶ່ງທ່ານທ່ານເລົ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດວຽກງານ ແລະການສຶກສາຂອງທ່ານຈົນກາຍມາເປັນຄະນະກໍາມາທິການດ້ານການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງເຂດຄາວຕີຣູດເຕີຝອດ (Rutherford), ລັດເທັນເນສຊີ (Tennesse) ມາໄດ້ສາມສະໄໝແລ້ວນັ້ນ ສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 1 ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງວຽກງານໃນປັດຈຸບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ (ທີ 3 ຂວາສຸດ) ໃນງານແຂ່ງຂັນກິລາບານບ້ວງໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດເທັນເນສຊີ
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ (ທີ 3 ຂວາສຸດ) ໃນງານແຂ່ງຂັນກິລາບານບ້ວງໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດເທັນເນສຊີ

ກ່ອນຈະມາສະຫະລັດນັ້ນ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງສຶກສາທິການຂອງລັດຖະບານລາດຊະອານາຈັກລາວແລະເຮັດວຽກດ້ານການແປພາສາອັງກິດເປັນພາສາລາວໃຫ້ບັນດາທ່ານໝໍໃນໂຮງໝໍສີສະຫວ່າງວົງ ຊຶ່ງເປັນທະຫານແລະ ກໍເປັນໂຮງໝໍ 103 ໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານບອກທີ່ຈິງແທ້ທ່ານບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງ ໃຈຈະມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດເລີຍ ເພາະທ່ານມີຄອບຄົວ ກໍຄືອະດີດພັນ ລະຍາຂອງເພິ່ນ ແລະລູກ 5 ຄົນຢູ່ບ້ານໃນຕອນທີ່ທ່ານເປັນນັກສຶກສາ ມາ ຮຽນໃນປະເທດນີ້ໃນປີ 1972 ນັ້ນ. ແຕ່ວ່າຫລັງຈາກປະເທດຊາດປ່ຽນແປງ ການປົກຄອງແລ້ວ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງໝູ່ເພື່ອນ ແລະການຟັງຂ່າວຄາວ ຕ່າງໆ ທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ສືບຕໍ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນປະເທດນີ້ໄປເລີຍດັ່ງ ທີ່ທ່ານເລົ່າເຖິງເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 2 ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ເພິ່ນຕັດສິນໃຈຢູ່ ສຫລ ເລີຍຫລັງຮຽນຈົບແລ້ວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ (ຂວາສຸດ) ໃນງານປິກນິກຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນຶ່ງຂອງລັດເທັນເນສຊີ
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ (ຂວາສຸດ) ໃນງານປິກນິກຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນຶ່ງຂອງລັດເທັນເນສຊີ

ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບທຶນມາສຶກສາ ແລະໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີຝ່າຍການສຶກ ສາມັນ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນການຍາກທີ່ຈະຊອກຫາວຽກງານທີ່ດີໃນສະຫະລັດ ແລະຮັບ ປະກັນເອົາຄອບຄົວມາຈາກລາວ. ສະນັ້ນຫລັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວໃນປີ 1975 ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພະແນກສຶກສາ ຂອງລັດເທນເນສຊີ (Tennesse) ທ່ານກໍໄດ້ປະກັນເອົາລູກທັງ 5 ຄົນຈາກລາວມາຢູ່ໃນສະຫະລັດນໍາ.

ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາຂອງເພິ່ນ
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາຂອງເພິ່ນ

ກ່ອນປີ 1976 ນອກຈາກທ່ານຈັນໂທ ຊຶ່ງເປັນຄົນລາວຜູ້ທໍາອິດທີ່ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ອາໄສຢູ່ໃນລັດເທັນເນສຊີ ແລະລັດໃກ້ຄຽງນັ້ນເລີຍ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 3 ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງອະດີດທີ່ບໍ່ມີຄົນລາວໃນລັດເທັນເນສຊີເລີຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຕົກມາຮອດທ້າຍປີ 1976 ກໍຄືຫລັງຈາກຄົນລາວໄດ້ອົບພະຍົບໜີອອກຈາກ ປະເທດພ້ອມກັນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍຫລັງຈາກປະເທດລາວປ່ຽນແປງ ການປົກຄອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈັນໂທເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 4 ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຄົນລາວໃນລັດເທັນເນສຊີໃນຊຸມປີ 1976
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ (ກາງ) ໄປຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງຢູ່ລາວ ໃນວັນທີ 19, ມິຖຸນາ, 1991
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ (ກາງ) ໄປຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງຢູ່ລາວ ໃນວັນທີ 19, ມິຖຸນາ, 1991

ລັດເທນເນສຊີ ທີ່ມີຄ່າຄອງຊີບຖືກ, ພາສີຕໍ່າ ແລະມີວຽກເຮັດງານທໍາຫລາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ລັດພາກໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງສະ ເລ່ຍແລ້ວແມ່ນປະມານ 23 ຄົນຕໍ່ມື້. ສ່ວນຄົນລາວໃນ ຊຸມປີມໍ່ໆ ກໍມີຄົນລາວຍົ ກຍ້າຍມາຈາກລັດອື່ນໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ແຫ່ງນັ້ນຫລາຍສົມຄວນ. ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ ເມືອງເມີຟຣີສໂບໂຣ (Murfreesboro) ເທົ່ານັ້ນ ກໍມີຄົນລາວຢູ່ປະມານ 6 ພັນຄົນແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈັນໂທໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

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ສຽງ 5 ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງການຫລັ່ງໄຫລຂອງຄົນລາວມາຢູ່ໃນລັດເທັນເນສຊີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ຄົນລາວໄປຮ່ວມງານບາສີເນື່ອງໃນບຸນປີໃໝ່ລາວຄັ້ງນຶ່ງທີ່ ເມືອງເມີຟຣິສໂບໂຣ, ລັດເທັນເນສຊີ
ຄົນລາວໄປຮ່ວມງານບາສີເນື່ອງໃນບຸນປີໃໝ່ລາວຄັ້ງນຶ່ງທີ່ ເມືອງເມີຟຣິສໂບໂຣ, ລັດເທັນເນສຊີ

ສ່ວນເລື້ອງວຽກງານຂອງຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນລັດດັງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນເຮັດວຽກ ເຮັດການຢູ່ໃນໂຮງງານຜະລິດລົດ ເຊັ່ນລັດນີສສັນ ແລະເຄື່ອງປະກອບໃສ່ລົດ ຫຍີ່ຫໍ້ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຫລາຍຄົນກໍມີລາຍໄດ້ສູງຫລາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈັນໂທ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 6 ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງອາຊີບຂອງຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ໃນລັດເທັນເນສຊີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ງານບາສີສູ່ຂວັນໃຫ້ນາງສັງຂານທີ່ວັດລາວພຸດທະຣາມ, ເມືອງເມີຟຣິສໂບໂຣ, ລັດເທັນເນສຊີ
ງານບາສີສູ່ຂວັນໃຫ້ນາງສັງຂານທີ່ວັດລາວພຸດທະຣາມ, ເມືອງເມີຟຣິສໂບໂຣ, ລັດເທັນເນສຊີ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລູກຫລານຂອງຊາວອົບພະຍົບກໍຄືພວກເຂົ້າເມືອງທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນ ຖານໃໝ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນມັກຈະໄດ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດສູງໃນອາຊີບການ ງານ ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ນທີ່ຕັດສິນໃຈຍົກຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນ ຖານຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງແຫ່ງນີ້ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າຈະພົບ ຄວາມລໍາບາກ ໃນການເຮັດວຽກເຮັດການກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈັນໂທ ເລົ່າສູ່ຟັງ ດ້ວຍຄວາມປຶ້ມໃຈນໍາພີ່ນ້ອງລາວວ່າ:

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ສຽງ 7 ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງອາຊີບຂອງຄົນລາວລຸ້ນລູກຫລານໃນລັດເທັນເນສຊີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ແລະກໍມີຄົນລາວລຸ້ນໜຸ່ມນ້ອຍຈໍານວນນຶ່ງທີ່ເປັນຄົນທີ່ເກີດແລະໃຫຍ່ໃນສະຫະ ລັດ ນັ້ນ ທີ່ມີກິດຈະການຂອງຕົວເອງ ເຊັ່ນຮ້ານອາຫານ ລາວ, ອາຫານ ໄທ, ຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ຫລື ມີບໍລິສັດ ຂາຍເພີນິເຈີ ແລະ ຮັບເໝົາເຮັດເຮືອນດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນລູກຂອງທ່ານຈັນໂທ ກໍມີວຽກງານເຮັດດີໝົດ, ຜູ້ນຶ່ງກໍເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.

ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ ກ່າວຄໍາປາໄສຢູ່ໃນວັດລາວພຸດທະຣາມ, ເມືອງເມີຟຣິສໂບໂຣ, ລັດເທັນເນສຊີ
ທ. ຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ ກ່າວຄໍາປາໄສຢູ່ໃນວັດລາວພຸດທະຣາມ, ເມືອງເມີຟຣິສໂບໂຣ, ລັດເທັນເນສຊີ

ຊາວລາວ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນ ຫລື ຕ່າງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ ນັບຖືສາສະ ໜາພຸດ ສະນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະຕົກໄປຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດພວກເຂົາເຈົ້າກໍມັກຈະສ້າງວັດວາ ແລະ ສະເພາະຢູ່ໃນເມືອງເມີຟຣີສໂບໂຣ (Murfreesboro) ເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີ ວັດລາວ ຢູ່ຫລາຍແຫ່ງ ຊຶ່ງທ່ານຈັນໂທເລົ່າລາຍລະອຽດຢູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 8 ທ. ຈັນໂທ ເລົ່າເຖິງວັດລາວໃນລັດເທັນເນສຊີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສະຫລຸບແລ້ວທ່ານຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ ທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນນັກສືກສາທີ່ມາຮຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານອັນໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນສະຫະລັດ.

ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນ​ລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວຊຶ່ງມື້ນີ້ແມ່ນ ທ່ານຈັນໂທນ ສຸຣິໂຍ ຈາກເມືອງ (Murfreesboro) ໃນລັດເທັນເນສຊີ (Tennesse) ມາເລົ່າເຖິງເລື້ອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະຊຸມຊົນລາວໃນເຂດຂອງ ເພິ່ນຢູ່. ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວ ຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.

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