ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທີ່ນິຍົມແນວທາງປານກາງ ປະກາດຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງທ່ານ ໄບເດັນ

ສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ສັງກັດພັກເດໂມແຣັດ ທີ່ນິຍົມແນວທາງເປັນກາງ ທ່ານ ໂຈ ແມນຊິນ ຈາກລັດ ເວີຈິເນຍ ຕາເວັນຕົກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຄັດຄ້ານຢ່າງແນ່ນອນຕໍ່ແຜນ ການໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ ສອງພັນຕື້ໂດລາ ຂອງປະທານາ ທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບຜ່ານຂອງພັກພັງລົງໂດຍປາສະຈາການທົບທວນຢ່າງກະທັນຫັນຕໍ່ໄປໃນຂອບເຂດ ແລະ ມູນຄ່າຂອງມັນ.
ຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ ແມນຊິນ ແມ່ນສຳຄັນໃນສະພາສູງທີ່ໄດ້ມີການແຕກແຍກການທາງການເມືອງ ສຳລັບການຮັບຜ່ານນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງວາລະແຜນການທາງກົດໝາຍນິຕິບັນ ຍັດຂອງປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ. ບໍ່ມີຄົນໃດໃນພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ມີສະມາຊິກ 50 ຄົນໃນສະພາທີ່ມີສະມາຊິກ 100 ຄົນສະໜັບສະໜູນແຜນການເພື່ອຂະຫຍາຍການປິ່ນປົວສຸຂະພາບສຳລັບຄົນຊະລາ ອາເມຣິກັນ, ສະໜອງຫ້ອງຮຽນກ່ອນຊັ້ນອະນຸບານທົ່ວໄປ, ອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນສຳລັບຄົນອາເມຣິກັນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຫວັງທີ່ຈະຜັກດັນກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດດ້ວຍຄະແນນສຽງ 51-50 ກ່ອນວັນຄຣິສມາສ, ດ້ວຍຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ສະໜອງຄະແນນສຽງຊີ້ຂາດ. ສະພາຕໍ່າແມ່ນໄດ້ອະນຸມັດຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງແລ້ວ.
ແຕ່ທ່ານ ແມນຊິນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືມາດຕະການດັ່ງກ່າວເປັນເວລາດົນນານກັບທ່ານ ໄບເດັນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ Fox News Sunday ວ່າ “ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດກັບບ້ານ ແລະ ອະທິບາຍມັນໃຫ້ປະຊາ ຊົນ ລັດເວີຈິເນຍ ຕາເວັນຕົກຟັງ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ມັນໄດ້. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງເພື່ອດຳເນີນຕໍ່ກັບຮ່າງກົດ ໝາຍນິຕິບັນຍັດສະບັບນີ້.”
ທ່ານ ແມນຊິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມທຸກຢ່າງຕາມພຶດຕິກຳຂອງມະນຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໄປຮອດຫັ້ນໄດ້. ນີ້ແມ່ນ “ຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມ” ກ່ຽວ ກັບຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດນີ້.”
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກສະພາທີ່ວ່ານັ້ນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ສະເໜີໂຄງຮ່າງນຶ່ງ ສຳລັບການປະນີປະນອມກັນ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດດັ່ງກ່າວ ແລະ “ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ສົນ ທະນາໃນວັນຂ້າງໜ້າ, ແລະ ເພື່ອເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາໃຫ້ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.”
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