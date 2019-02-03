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ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ກາງ ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ກັບ​ກຸ່ມ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ

ທ່ານ ຊັງ ປີ​ແອ ລາ​ຄ​ຣົວ, ທີ​ສອງ​ຈາກ​ຊ້າຍ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຊ່ວຍ ສຳ​ລັບ​ການປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ກາງ, ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ສະ​ຫະ​ພາບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຈັບ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ. 24 ມັງ​ກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ
ການເຈລະຈາໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາທຸມ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບຂອງ
ປະເທດສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ ກັບ ກຸ່ມຕິດອາວຸດ 14 ກຸ່ມ, ເຊິ່ງແມ່ນການ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເປັນຄວາມຫວັງຕໍ່ສັນຕິພາບ ຫຼັງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼາຍປີ.

ທ່ານ ສ​ເມ​ລ ເຊີ​ກຸຍ, ຜູ້ກວດ​ກາ​ພິ​ເສດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ພາບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຕິ​ພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນວັນທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາ
ກາງ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໝົດທຸກຄົນ.”

ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ລົງ​ນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ທັນ​ທີ.

ທ່ານ ອາ​ບາ​ກາ ຊາ​ບັອມ, ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກຸ່ມ FPRC, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ
ກຸ່ມນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳ
ລັບຊາວອາຟຣິກາກາງ, ເຊິ່ງແມ່ນສັນຕິພາບ.”

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແມ່ນ​ໄດ້​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ທັງ​ໝົດ.

ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ກາງ ໄດ້​ຖືກ​ຫຸ້​ມ​ລ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຫາຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງນັບ​ຕັ້ງ​
ແຕ່ພັນທະພິດ ເຊເລກາ (Seleka), ເຊິ່ງແມ່ນພັນທະມິດຂອງກຸ່ມມຸສລິມ, ໄດ້ບັງຄັບ
ປະທານາທິບໍດີ ຟຣັງຊົວ ໂບຊິເຊ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີ 2013. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ
ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກລົບກວນໂດຍຄວາມຮຸນແຮງຈາກສັງຄົມ ສ່ວນໃຫຍ່ລະຫວ່າງ
ຊາວຄຣິສຕຽນ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງມຸສລິມ. ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
ວັດອິສລາມ ແລະ ໂບດຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈູດຖິ້ມ.

ຫ້ອງ​ການ​ຂອງຂ້າຫຼວງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ
ການຕໍ່ສູ້ໃນ ສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີອົບພະຍົບຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ
ລ້ານຄົນ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຍິ່ງຫຼາຍກວ່ານັ້ນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ໃນ​ບາງ​ຂົງ​ເຂດ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກືອບ​ສອງ​ແສນ​ຫ້າ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​
ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ເດີນທາງກັບບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 2018, ແຕ່ຄົນອື່ນໄດ້ສືບ
ຕໍ່ຫຼົບໜີຄວາມວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວ.

ຫຼາຍກວ່າ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ, ເກືອບ 3 ລ້ານ​ຄົນ​ນັ້ນ, ແມ່ນ​ອາ​ໄສ​ການ​ຊ່ວຍ​
ເຫຼືອ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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