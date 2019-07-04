ສານລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ແລະລັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໃນການເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດເຂົ້າໃສ່ໃນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງຂອງຊາດໃນປີ 2020 ນີ້ ກຳລັງຂໍໃຫ້ມີຄຳອະທິບາຍທີ່ຈະແຈ້ງ ພາຍຫລັງທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະກະຊວງການຄ້າໄດ້ຕ່າວປີ້ນຢ່າງ ກະທັນຫັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເອົາແລ້ວວ່າ ໃຫ້ເຮັດຟອມສຳຫລວດທີ່ບໍ່ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະພາບດ້ານສັນຊາດ.
ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນໄປແລ້ວວ່າ ຄຳອະທິບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ເປັນເຫດຜົນໃນການເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດເຂົ້າໃນແບບຟອມສຳຫລວດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານໃນດ້ານຄຳອະທິບາຍທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຖາມ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການນັບຫົວຄົນຂອງພົນລະເມືອງໃນສະຫະລັດ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນທຸກໆ 10 ປີນັ້ນ.
ບັນຫາດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າ ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃຫ້ໝົດໄປ ເພີ້ມອີກໃນວັນອັງຄານ ຜ່ານມາ ເມື່ອກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະກະຊວງການຄ້າ ໄດ້ປະກາດຄຳຖະແຫລງການ ແລະຄຳເຫັນຕໍ່ກໍລະນີທາງກົດໝາຍວ່າ ການດຳເນີນງານໃນການພິມເອກະສານໃຊ້ໃນການສຳຫລວດແມ່ນກ້າວໄປ ໂດຍປາດສະຈາກການຕື່ມຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບກຳນົດວັນເວລາຂອງການນັບຫົວພົນລະເມືອງໃຫ້ແລ້ວຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ແຕ່ວ່າ ໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມຫລາຍອັນ ລົງໃນທວີດເຕີນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອົາຄວາມບໍ່ແນ່ນອນມາສີດເຂົ້າໃສ່ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຄືນອີກ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າ "ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ເພາະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດ, ຍ້ອນວ່າ ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ."
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອດ ເຮໂຊລ (George Hazel) ໃນລັດແມຣີແລນ ໄດ້ວາງກຳນົດເວລາວ່າ ບ່າຍ 2 ໂມງຂອງວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້ ລັດຖະບານຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດຈະຕ້ອງມີຢູ່ໃນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງຫລືບໍ່ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ສານຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການແບບໃດຕໍ່ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ບໍ່ຮັບການແກ້ໄຂ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບສິດ ໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແບບເທົ່າທຽມກັນ ທີ່ລະບຸໄວໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດນັ້ນ.
ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ, ການຕັດສິນແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ເບິ່ງວ່າ ທ່ານ ວິລເບີ ຣັອສ (Wilbur Ross), ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງການຄ້າ ໄດ້ກະທຳການຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຫລືບໍ່ ໃນການປະຕິບັດງານໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງກະຊວງຕົນ. ການກວດເບິ່ງບັນຫາທ້າທາຍຕໍ່ສິດໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເທົ່າທຽມກັນ ຈະມີການຖາມວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະຍົກເລີກການນັບຫົວຄົນທີ່ເປັນຊົນສ່ວນນ້ອຍ ຢູ່ໃນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງນີ້ ຫລືບໍ່.