ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ຄວາມໂລ່ງໃຈ ໃນນະຄອນ ມິນເນອາໂປລິສ ຫຼັງຈາກທ້າວ ໂຊວິນ ຖືກຕັດສິນ ມີຄວາມຜິດ

ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ນະຄອນ ມິນເນອາໂປລິສ ທ້າວ ເດເຣັກ ໂຊວິນ ຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດ nໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄາດຕະກຳ ແລະ ຂ້າຄົນ, ໃນຮອບເກືອບນຶ່ງປີຫຼັງຈາກລາວໄດ້ໃຊ້ຫົວເຂົ່າເຕັງໃສ່ຄໍຂອງ ທ້າວ ຈອຣຈ໌ ຟລອຍດ໌ ເປັນເວລາ 9 ນາທີ ແລະ 29 ວິນາທີ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ອີຊາ ຊາຣາຍ (Esha Sarai) ມີປະຕິກິລິຍາຂອງປະຊາຊົນຢູ່ພື້ນທີ່ຈາກນະຄອນ ມິນເນອາໂປລິສ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ສານເມືອງ ເຮັນເນພິນ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ຂອງການປະທ້ວງຫຼາຍອາທິດ ໃນຂະນະທີ່ຄະນະຕຸລາການ ໄດ້ຟັງການໂຕ້ແຍ້ງໃນຄະດີຄາດຕະກຳຂອງ ທ້າວ ເດເຣັກ ໂຊວິນ ນັ້ນ, ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ການຟື້ນຟູຫຼັງຈາກການຕັດສິນຄະດີໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.

ນາງ ລາລລາ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນ ມິນເນອາໂປລິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍມັກ ທີ່ໄດ້ເຫັນຄົນຜິວດຳອອກມາຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນທຸກຄົນອອກມາຢືນຢູ່ທີ່ນີ້ກັບພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າມີແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເວົ້າສິ່ງອື່ນ. ຊີວິດຄົນຜິວດຳມັນສຳຄັນຢູ່ທີ່ນີ້.”

ນາງ ເອເຊຍ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ນະຄອນ ມິນເນອາໂປລິສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາທຸກຄົນຢາກໃຫ້ຕັດສິນລົງ ໂທດ ທັງສາມຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນ. ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນໄດ້. ແລະ ທຸກຄົນທີ່ອອກມາຢູ່ທີ່ນີ້, ຄືທີ່ເຈົ້າເຫັນ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຄືກັນ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນຄົນຊົນຊັ້ນເຊື້ອຊາດໃດ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເບິ່ງຄືຈັ່ງ ໃດ, ຄວາມຜິດແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກໄດ້ ແລະ ນັ້ນແມ່ນທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້.”

ຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ຄຽງຂ້າງກັບຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ, ໄດ້ເອີ້ນການຕັດສິນມີຄວາມຜິດນີ້ເປັນ “ບາດກ້າວໄປໜ້າ,” ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຮັບຜ່ານການປະຕິຮູບກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດ ກ່ຽວກັບ ຕຳຫຼວດອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ການກ້າວໄປສູ່ຄວາມຍຸຕິ ທຳໃນ ອາເມຣິກາ.”

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງຟັງ: ຂ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້. ຂ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້. ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງທ້າວ ຈອຣຈ໌ ຟລອຍດ໌. ພວກເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ຄຳເວົ້ານັ້ນຕາຍໄປກັບລາວບໍ່ໄດ້.”

ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ພາກັນອອກໄປຖະໜົນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງການຕັດສິນຄະດີຂອງ ທ້າວ ໂຊວິນ ຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນນະຄອນ ມິນເນອາໂປລິສ, ແຕ່ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າຍັງມີວຽກຕ້ອງເຮັດອີກຢູ່, ລວມທັງໃນຄະດີຂອງ ທ້າວ ດອນເທ ໄວຣທ໌ ຜູ້ທີ່ຖືກຍິງ ຕາຍໂດຍຕຳຫຼວດເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ໂມ ຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ທວິນ ຊີຕີ ກ່າວວ່າ “ການຕໍ່ສູ້ນີ້ຍັງບໍ່ຈົບເທື່ອ, ຄືວ່າ, ເຈົ້າຕ້ອງຄິດໄຕ່ຕອງໃຫ້ດີໆ, ພວກເຮົາກຳລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ພວກເຮົາກຳລັງມ່ວນຊື່ນ. ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີນາງ ຄິມ ພັອດເຕີ ໃຫ້ຈັດການຕໍ່ໄປຢູ່. ສະນັ້ນ, ການສະແດງຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ແລະ ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້.

ທ້າວ ຄູດີ ກາລີ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ນະຄອນ ມິນເນອາໂປລິສ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈປານໃດວ່າຜູ້ໃດຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດ, ຜູ້ໃດບໍ່ຜິດ. ມີແຕ່ໃຫ້ເຊົາຂ້າກັນ, ການນອງເລືອດຕ່າງໆ, ຮູ້ບໍ່, ຈົ່ງປະຕິບັດກັບປະຊາຊົນຄືຄົນທີ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ.”

ແຕ່ສຳລັບຕອນນີ້, ຫຼາຍຄົນມີຄວາມຫວັງວ່າ ການຕັດສິນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຕ່າງໆເວົ້າວ່າແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດ ມິນເນໂຊຕ້າ ໄດ້ຕັດສິນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຜິດຂາວມີຄວາມຜິດໃນການຕາຍຂອງຜູ້ຊາຍຜິດດຳຄົນນຶ່ງນັ້ນ, ແມ່ນຈຸດຫັນປ່ຽນສຳລັບຄວາມຍຸຕິທຳດ້ານເຊື້ອ ຊາດຜິວພັນໃນ ສະຫະລັດ.

Former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin was found guilty on charges of murder and manslaughter, nearly a year after he kneeled on George Floyd’s neck for nine minutes and twenty-nine seconds. Esha Sarai has the reaction on the ground from Minneapolis.

The Hennepin County Courthouse — the site of protests for weeks as a jury heard arguments in the murder trial of Derek Chauvin — became a gathering place for celebration and healing after Tuesday’s verdict.

“I love to see my Black people out here. I'd love to see everyone out here with us standing with us. I just, I just don't know what else to say... Black lives, they matter here!”

“We all wanted all three charges. And that's what everybody got. And everyone out here, as you can see, we all felt the same way, no matter what walks of life, no matter what you look like, guilty is what we wanted and that's all we got.”

At the White House, President Joe Biden, alongside Vice President Kamala Harris, called the guilty verdict “a step forward,” and urged the passage of police reform legislation as part of a “march towards justice in America.”

“We have to listen: "I can't breathe. I can't breathe. Those were George Floyd's last words. We can't let those words die with him.”

Demonstrators took to the streets in celebration of the verdict of the Chauvin trial here in Minneapolis, but many say that work remains to be done — including in the case of Daunte Wright who was shot and killed by police here last week.

“To be perfectly honest, it's only one. The fight isn't over yet. Like, mind you, we're partying and we're having a great time. But we still have Kim Potter we have to deal with next. So, the show must still go on. And we must still fight.”

“I don’t really care who's found guilty, who's not guilty. Let's just stop the killing, the bloodshed, you know, let's treat people like equal citizens.”

But for now, many are hopeful that Tuesday’s verdict — what rights groups say is the first time the state of Minnesota has convicted a white police officer in the death of a Black man — is a turning point for racial justice in the United States.