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ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານເປັນເວລາ 20 ປີ ຮວມທັງການຕໍ່ອາຍຸ 2 ຄັ້ງນັ້ນ ຍານອະ
ວະກາດ Cassini ກຳລັງກະກຽມ ທີ່ຈະບິນດິ່ງລົງ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເຂົ້າໃສ່ ດາວພະ
ເສົາຫຼື Saturn ໃນວັນສຸກ ມື້ອື່ນນີ້.
ພວກນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກອນ ຢູ່ທີ່ ສູນກາງຄວບຄຸມ Jet Propulsion
Laboratory ຂອງອົງການອະວະກາດ ສະຫະລັດ ຫຼື NASA ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນ
ໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຍຸຕິຊີວິດ ຂອງຍານອະວະກາດ ແບບນີ້ ກໍເປັນຍ້ອນ ສິ່ງທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ ໃນລະຫວ່າງປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ທີ່ອາດຈະເປັນສ່ວນປະ
ກອບ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຢູ່ໃນເດືອນບາງໜ່ວຍ ຂອງດາວພະເສົາ.
ທ່ານ Morgan Cable ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການວິທະຍາສາດ ຂອງລະບົບວິສະວະກຳ
ຍານ Cassini ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນເວລາ ຂອງການອອກແບບຍານນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້
ຫຍັງເລີຍວ່າ ມີມະຫາສະໝຸດ ຢູ່ໄກອອກໄປ ຂອງລະບົບສຸລິ ຍະຈັກກະວານ.”
ການຄົ້ນພົບເຫັນ ມະຫາສະໝຸດ ຢູ່ໃນເດືອນບາງໜ່ວຍຂອງດາວພະເສົາ ອາດໝາຍ
ຄວາມວ່າ ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດອັນນຶ່ງ ແມ່ນມີຂຶ້ນ ໃນເຂດ
ຂົ້ວໃຕ້ຂອງເດືອນ Enceladus ເຊິ່ງເປັນດວງເດືອນນຶ່ງ ທີ່ຕິດ ຢູ່ໃນວົງແຫວນ ຂອງ
ດາວພະເສົາ.
ທ່ານນາງ Molly Bittner ນັກວິສະວະກອນກ່ຽວກັບລະບົບປະຕິບັດງານ ຂອງຍານ
Cassini ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມີມະຫາສະໝຸດນ້ຳທີ່ເປັນຂອງແຫລວຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ ແລະ
ມັນໄດ້ສົ່ງສາຍນ້ຳພຸຮ້ອນ ຂຶ້ນມາ ແລະຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳພຸຮ້ອນພຸ່ງ
ອອກມາ.”
ພາບສະໄລດ໌: ພາບທີ່ໜ້າມະຫັດສະຈັນ ຂອງ ວົງແຫວນ ແລະ ດວງເດືອນ ຂອງດາວ
ພະເສົາ ຈາກຍານ Cassini
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