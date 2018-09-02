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ລົດລະເບີດແຕກຂຶ້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຂອງປະເທດ ໂຊມາເລຍ

ແຜນທີ່ປະເທດ ໂຊມາເລຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກຜູ້ເຫັນເຫດການ ໃນນະຄອນຫຼວງປະເທດ ໂຊມາເລຍ ເວົ້າວ່າ ລົດລະເບີດຄັນ
ນຶ່ງ ໄດ້ແຕກຢູ່ໃກ້ໆກັບບໍລິເວນອາຄານໃນເມືອງ ຮໍວາດັກ ຂອງນະຄອນ ຫຼວງ ໂມກາ
ດິຊູ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.

ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງເມືອງ, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ
ຕົວເມືອງ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆຂອງ ໂຊມາເລຍ ເວົ້າວ່າ ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ດຣ. ອັບດູລຄາເດຍ ອັບດີຣາມັນ ອາເດັນ (Abdulkadir Abdirahman Aden) ຈາກ
ໜ່ວຍລົດສຸກເສີນນະຄອນຫຼວງ ໂມກາດິຊູ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາສາ ໂຊມາເລຍ ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອົບພະຍົບຄົນເຈັບ 14 ຄົນ ລວມທັງເດັກນ້ອຍ 6 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດຄົນ
ນຶ່ງ.

ພວກຜູ້ເຫັນເຫດການເວົ້າວ່າ ລົດລະເບີດສະຫຼະຊີບ ທີ່ຕ້ອງສົງໄສນັ້ນ ໄດ້ທຳລາຍບໍລິ
ເວນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາຄານ. ຕຶກຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງກໍໄດ້ພັງລົງເຊັ່ນກັນ. ຮູບພາບ
ຕ່າງໆທີ່ຖືກຖ່າຍ ຈາກຈຸດເກີດເຫດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການທຳລາຍຂະໜາດໃຫຍ່.

ເຊື່ອວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນ ຍັງຢູ່ກ້ອງຊາກຫັກພັງນັ້ນ.

ກຸ່ມ ອາລ ຊາບັບ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ເວັບ
ໄຊພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນການລະເບີດສະຫຼະຊີບ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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