ຜູ້ຊາຍແລະໜຸ່ມນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ໃນຮອບສັບປະດາຜ່ານມາ ໂດຍກຳລັງຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ ແລະມີການລະບຸໂຕວ່າ ເປັນພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ທີ່ສູ້ລົບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມນັ້ນ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະບໍ່ແມ່ນຄົນອາເມຣິກັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ຍ້ອນຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ້າວຊູລາຍ ໂນອາ ຊູ ອາຍຸ 16 ປີ ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ ອາເມຣິກັນ.
ພວກນັກລົບຊາວເຄີດ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນກອງກຳລັງປົກປ້ອງປະຊາຊົນຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ YPG ນັ້ນ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການຈັບກຸມທ້າວຊູ ໃນວັນພຸດແລ້ວ.
ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກຳລັງ YPG ເວົ້າວ່າ ທ້າວຊູ ແມ່ນນຶ່ງໃນພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມຈຳນວນ 8 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານພິເສດເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຳລັງ YPG ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຈຸນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ວາງແຜນໂຈມຕີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ບຸກຄືບໜ້າຂອງກຳລັງຊາວເຄີດ ເຂົ້າໄປໃນດິນແດນທີ່ຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນລັດອິສລາມທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນເວລານີ້ ມີການຊັກຊ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສ່ວນນັກລົບອີກຄົນນຶ່ງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຖືກ
ຈັບໄດ້ໂດຍກຳລັງຊາວເຄີດແລະຖືກລະບຸໂຕໃນຂັ້ນຕົ້ນວ່າເປັນພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ນັ້ນ ກໍມີທ່າທາງວ່າຈະບໍ່ແມ່ນຄົນອາເມຣິກັນ ທັງໆທີ່ຊື່ປອມຂອງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນອາເມຣິກັນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕໃນຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ກໍຈັບໄດ້ທ້າວຊາອີດ ອາແບັດ ອາລ-ຮາມິດ ອາຍຸ 35 ປີ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ອາບູ ຊາອີດ ອາລ-ອາເມຣິກີ ໃນມື້ວັນອາທິດແລ້ວ.
ໂຄສົກຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕໃນຊີເຣຍ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທ້າວຮາມິດພ້ອມກັບທ້າວວໍເຣັນ ຄຣິສໂຕເຟີ ຄລາກ ແລະນັກລົບຕ່າງປະເທດ ອື່ນໆອີກ 3 ຄົນ ແມ່ນຖືກຈັບໄດ້ເມື່ອວັນທີ 30 ທັນວາຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທີ່ແຂວງເດຍ ແອລ-ຊົວ.
ໂຄສົກຍັງເວົ້າວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງແຜນໂຈມຕີຕໍ່ພວກພົນລະເຮືອນ ຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຫຼົບໜີ.
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