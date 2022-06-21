ການສືບສວນສອບສວນຂອງສະພາ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ, 2021 ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແມ່ນກຳລັງຫັນຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່າອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ພວກເລືອກຕັ້ງປອມໃນລັດທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ ຢືນຢັນວ່າທ່ານໄດ້ຊະນະການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ໄດ້ກົດດັນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ເພື່ອປ່ຽນແປງການນັບຄະແນນສຽງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃຫ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນຈາກລັດ ຈໍເຈຍ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ແລະ ລັດອາຣິໂຊນາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ, ທັງສອງລັດແມ່ນບ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຜ່າຍແພ້ນັ້ນ, ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານເພື່ອຕ່າວປີ້ນຜົນການນັບຄະແນນ.
ຄະນະກຳມະການສືບສວນສະພາຕ່ຳ ແມ່ນໄດ້ຟັງການໃຫ້ການແລ້ວ ທີ່ຜູ້ຊ່ວຍຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານວ່າທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນການເລືອກຕັ້ງ 2020 ແລະ ວ່າມັນມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການລົງຄະແນນສຽງພຽງເລັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ແທນລັດສຳລັບທ່ານ ໄບເດັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖືກບອກວ່າມັນເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍສຳລັບຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ທີ່ຈະກີດກັ້ນໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໂດຍຜູ້ດຽວ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂໍຮ້ອງທ່ານ ເພັນສ໌ ໃຫ້ເຮັດທັງໂດຍສ່ວນຕົວ ແລະ ຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ທຣຳ ກໍແມ່ນແຜນຮ້າຍເພື່ອໃຫ້ມີຜູ້ເລືອກຕັ້ງປອມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ມີຊື່ໃນບັນດາລັດທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະທ່ານຢ່າງຫວຸດຫວິດ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະຫຼາຍລັດພໍທີ່ຈະຮັກສາທ່ານຢູ່ໃນອຳນາດອີກສີ່ປີ.
ໃນ ສະຫະລັດ, ປະທານາທິບໍດີແມ່ນຖືກເລືອກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນການເລືອກຕັ້ງຕ່າງຫາກໃນແຕ່ລະລັດຂອງ 50 ລັດ, ບໍ່ແມ່ນຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງໂດຍປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ. ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ນຳລັດແຕ່ລະລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະຊາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດ້ວຍລັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດມີຄະແນນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ປະມານ 2,000 ຄົນໄດ້ໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະພາໃນວັນທີ 6 ມັງກອນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ກີດກັ້ນບັນດາສະມາຊິກສະພາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຢືນຢັນໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໃນທີ່ສຸດ ໃນຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ນຳລັດ 306 ຕໍ່ 232.
ແຕ່ໃນຫຼາຍວັນ ແລະ ອາທິດກ່ອນການຢືນຢັນນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຕ່າວປີ້ນ ການລົງຄະແນນສຽງໃນລັດຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ຢ່າງຫວຸດຫວິດ, ໂດຍຫວັງທີ່ຈະປ່ຽນຜົນໂດຍລວມທົ່ວປະເທດ. ຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນຫຼາຍຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ດ້ວຍ 11,779 ຄະແນນສຽງ ຈາກ 5 ລ້ານບັດທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອນ. ການຜ່າຍແພ້ຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນລັດດັ່ງກ່າວນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1992.