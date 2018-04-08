ທ່ານ ທຣຳ ສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໃນອຸບັດຕິເຫດ ລົດບັສ ນັກກິລາ ການາດາ ຕຳກັນ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ສຳລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳກັນ ອັນປະກອບມີລົດບັສ
ທີ່ນຳພານັກກິລາຮັອກກີລຸ້ນນ້ອຍຂອງປະເທດ ການາດາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເສຍຊີິວິດ 15 ຄົນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການສົນທະນາຂອງທ່ານກັບນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ການາ
ດາ ວ່າ “ຫາກໍໄດ້ລົມກັບທ່ານ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ (Justin Trudeau) ເພື່ອສະແດງຄວາມ
ເຄົາລົບເປັນຢ່າງສູງ ແລະ ຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ຄອບ ຄົວຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບໂສກນາດຕະກຳ
ທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງທີມ ຮຳໂບລທ໌ Humboldt. “ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ.”
ທິີມ ຮຳໂບລທ໌ ບຣັອງໂກສ (Humboldt Broncos) ຈາກທີມກິລາຮັອກກີລຸ້ນນ້ອຍ
ຊາສເກຈວານ (Saskatchewan) ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງ Nipawin ເພື່ອການແຂ່ງ
ຂັນຮອບຕັດສິນທີ່ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອລົດບັສຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຕຳກັບລົດພວງ ໃນເວລາປະມານ 5 ໂມງແລງ ຢູ່ທາງຫຼວງປະມານ 30 ກິໂລແມັດ
ທາງພາກເໜືອຂອງເມືອງ ທິສແດລ (Tisdale,) ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ
ແຂວງ ຊາສເກຈວານ.
ຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງ ການາດາ ກ່າວວ່າ ອີກ 14 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ສາມຄົນຢູ່
ໃນອາການສາຫັດ.
ໃນລົດບັສເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດນັ້ນ ຜູ້ເຄະຮ້າຍທັງໝົດແມ່ນມີ 28 ຄົນ, ລວມທັງບັນ
ດາຄູຝຶກ ແລະ ຄົນຂັບລົດ.
ຕຳຫຼວດ ການາດາ ຍັງທຳການພິສູດເພື່ອໃຫ້ການຢັ້ງຢືນເຖິງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ ກ່າວວ່າ
ທ່ານບໍ່ສາມາດວາດພາບໄດ້ວ່າ ບັນດາພໍ່ແມ່ຂອງພວກນັກກິລາໄດ້ຜ່ານຄວາມທຸກ
ໂສກຢ່າງໃດ. “ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂສກ
ນາດຕະກຳທີ່ຮ້າຍແຮງຄັ້ງນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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