ມີຄຳຖາມວ່າ ສະຫະລັດ ສາມາດຊ່ວຍຢູເຄຣນ ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນຫຼືບໍ່?

ໃນຂະນະທີ່ກອງກໍາລັງຂອງຢູເຄຣນ ມີບັນຫາ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເນື່ອງຈາກການສະຫນອງລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດຍຸດໂທປະກອນອື່ນໆ ທີ່ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນບາງຄົນ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານໄບເດັນ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອສະໜອງອາວຸດໃຫ້ພວກເຂົາອີກຄັ້ງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການອະນຸມັດ ຈາກລັດຖະສະພາທີ່ຊັກຊ້າ.
ການຮ້ອງຂໍຂອງຝ່າຍບໍລິຫານສໍາລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ມີມູນຄ່າ 61.4 ຕື້ໂດລານັ້ນ ແມ່ນຕິດພັນກັບການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງພັກການເມືອງໃນລັດຖະສະພາ ເຊິ່ງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈໍາກັດຊຸດໃຫມ່ ທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງອາເມຣິກາ.
ແຕ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນບາງຄົນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້, ຝ່າຍບໍລິຫານ ຍັງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃຫ້ສົ່ງອາວຸດ ທີ່ມີມູນຄ່າ 4.2 ຕື້ ໂດລາ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ຈາກຄັງອາວຸດຂອງຕົນ.
ການຈັບໄດ້: ຖ້າບໍ່ມີຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ ຜ່ານສະພາ, ກໍບໍ່ມີເງິນມາເພີ້ມໃສ່ຄັງສະສົມອາວຸດຂອງອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະຄວາມສາມາດຂອງປະເທດ ໃນການຮັບມືກັບວິກິດການຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ເຊັ່ນໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານ ມາກ ແຄນຊຽນ (Mark Cancian), ອະດີດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ, ບອກກັບອົງການຂ່າວບລູມເບີກ (Bloomberg) ວ່າ "ບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດທາງກົດຫມາຍທີ່ຈະປ່ຽນແທນອຸປະກອນທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ພັນທະມິດ" ພາຍໃຕ້ອໍານາດການເບີກຈ່າຍເງິນຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກສະພາ ໃນເດືອນທັນວາ 2022.
ທ່ານໄດ້ແນະນຳວ່າ, ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສາມາດສົ່ງອາວຸດ ແລະຢຸດໂທປະກອນ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ມີເງິນທຶນສຳ ຮອງ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານ ແພັດ ຣາຍເດີ (Pat Ryder) ກ່າວວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຢູເຄຣນ, ແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະສະພາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເງິນທຶນເສີມດັ່ງກ່າວ.
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