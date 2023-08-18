ທ່າມກາງຄວາມງາມທີ່ຂຽວສະອຸ່ມຂອງທຳມະຊາດ ທີ່ສວນສາທາລະນະພູຄາທອກທິນ ບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ແຄ້ມເດວິດ ອີກເທື່ອຈະກາຍເປັນບ່ອນຈາລຶກປະຫວັດສາດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານການທູດລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການເປັນພັນທະມິດສາມຝ່າຍ ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະສອງປະເທດພັນທະມິດໃນເອເຊຍ ຄືຍີ່ປຸ່ນແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສະກັດກັ້ນຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອແລະຈີນ.
ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າພາບໂດຍປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນເພື່ອ “ຮັດແໜ້ນໃນການພົວພັນສາມຝ່າຍ” ທີ່ຮວມທັງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງວໍຊິງຕັນ ໂຕກຽວ ແລະໂຊລ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສາຍດ່ວນສາມຝ່າຍ ແລະການປຶກສາຫາລືຊຶ່ງກັນແລະກັນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດວິກິດການ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງລັດຖະບານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດການມາເມື່ອເວົ້າເຖິງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ປະເທດທັງສາມຈະໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍວ່າ ເວລາປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາສຸກເສີນຫຼືໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ປະເທດທັງສາມຈະປຶກສາຫາລືກັນໃນທັນທີ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສືບລັບ ແລະວາງນະໂຍບາຍ ໃນການເອົາມາດຕະການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານຄົນທີສອງກ່າວຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວດຽວກັນນັ້ນ.
“ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ແລະເສີມສ້າງເປັນຈຸດໃຈກາງກໍຄືຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພວກເຮົາແບ່ງປັນການເຊື່ອມໂຍງໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ” ທ່ານນາງກ່າວວ່າ. “ສິ່ງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເທດໃດປະເທດນຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວກໍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກເຮົາທັງໝົດ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນທີສອງຢືນຢັດວ່າຄຳໝັ້ນສັນຍານີ້ ບໍ່ແມ່ນການເປັນພັນທະມິດທາງທະຫານຢ່າງເປັນທາງການຫຼືຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການປ້ອງກັນຮ່ວມ - ດັ່ງທີ່ຈີນແລະເກົາຫຼີເໜືອເອີ້ນນັ້ນ. ທັງພຽງຢາງ ແລະປັກກິ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ແຄ້ມເດວິດນັ້ນວ່າ ເປັນຍຸດທະວິທີຂອງວໍຊິງຕັນເພື່ອສ້າງ “ອົງການເນໂຕ້ນ້ອຍ” ຢູ່ໃນເອເຊຍ.
ໜ້າທີ່ຂອງການປຶກສາຫາລືໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດວິກິດການສະຫຼຸບໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດສາມຝ່າຍ ຮວມທັງການຊ້ອມລົບຮ່ວມທີ່ມີຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ແລະການຝຶກຊ້ອມກ່ຽວກັບລູກສອນໄຟ ຕະຫລອດເຖິການຮ່ວມມືໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂດຍເສີມຂະຫຍາຍຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານເຊມີຄອນດັກເຕີ້ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານໄຊເບີ້ແລະປັນຍາປະດິດ. ປະເທດທັງສາມຍັງໄດ້ກຳນົດທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາ “ຫຼັກການແຄ້ມເດວິດ” ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຫຼາຍໆຢ່າງແລະບັນທັດຖານຂອງສັນຕິພາບແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີພາຍໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ.