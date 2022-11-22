ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງ ກໍາປູເຈຍ ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຂັດຂວາງສະຫະພາບການຄ້າຂອງລັດຖະບານ

ລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່າວວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກໍາປູເຈຍໄດ້ໃຊ້ສະຖານະການ ການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງຂັດຂວາງ ຕໍ່ການປາບປາມບັນດາສະຫະພາບແຮງງານອິດສະຫຼະ ແລະພະນັກງານທີ່ທຳການເຄື່ອນໄຫວ.
ຢູ່ໃນບົດລາຍງານ 97 ໜ້າ ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch (HRW) ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ມີພຽງສະຫະພາບທີ່ ‘ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາແບບເສັ້ນໝີ່ສໍາເລັດ’ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຢູ່ລອດໄດ້,” ຢູ່ໃນເອກະສານ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາປູເຈຍ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດານາຍຈ້າງທັງຫຼາຍຂ້າມຜ່ານລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບດ້ານແຮງງານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງດໍາເນີນການປະຕິບັດແບບບໍ່ເປັນທໍາແນວໃດ ເຊິ່ງຜິດຕໍ່ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະຜິດຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນນໍາອີກດ້ວຍ. ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາພາດບັນຜູ້ນໍາສະຫະພາບ 30 ຄົນ ແລະບັນດາສະມາຊິກການທໍຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍ ພ້ອມທັງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຮວບ ຮວມໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຟີລ ໂຣເບີດສັນ (Phil Robertson), ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການ HRW ຮັບຜິດຊອບເຂດເອເຊຍ ກ່າວຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ສົ່ງໃຫ້ VOA ວ່າ “ລັດຖະບານ ແລະນາຍຈ້າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີສິນທໍາໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການ ການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຂໍ້ອ້າງໃນການຈໍາກັດສະຫະພາບແຮງງານອິດສະຫຼະ ແທນທີ່ທີ່ຈະປົກປ້ອງ ສະ ຫວັດດີການ ແລະສິດທິຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ ຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກດັ່ງກ່າວນັ້ນ.”
ຢູ່ໃນບົດລາຍງານກ່າວວ່າ ໃນຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່, ພະນັກງານຈາກພາກ ສ່ວນການຕັດຫຍິບ ແລະການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແສນຄົນຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍໄດ້ຖືກອອກຈາກວຽກ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໄປສູ່ຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກທີ່ສຸດ ລວມມີ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານການເງິນ, ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ສິ່ງຈໍາເປັນຕ່າງໆໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເຊັ່ນວ່າ ອາຫານ.
ຢູ່ ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ແຕ່ມີການດໍາເນີນງານພຽງເລັກນ້ອຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາພະນັກງານທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍສະຫະພາບແຮງງານທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະຫະພາບແຮງງານຂອງກໍາປູເຈຍ.