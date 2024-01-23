ຝຣັ່ງ ແລະກຳປູເຈຍ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ມູນຄ່າ 235 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອພັດທະນານ້ຳດື່ມທີ່ສະອາດ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ ຕະຫຼອດທັງສູນຝຶກວິຊາຊີບ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນການເສີມຂະຫຍາຍ ສາຍສຳພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາການສົນທະນາຫາລື ໃນຍຸກຫຼັງອານານິຄົມ ນັບແຕ່ກຳປູເຈຍໄດ້ຮັບເອກກະລາດໃນປີ 1953.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງກຳປູເຈຍ ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ທີ່ທຳນຽບເອລີເຊ ແລະໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນອາທິດແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອທຳອິດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຮຽນຈົບຈາກເວັສພອຍທ໌ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດແທນບິດາຂອງທ່ານ ຄືນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນເຊນ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ.
“ກຳປູເຈຍຈະຈົດຈຳສະເໝີໃນບົດບາດຂອງຝຣັ່ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຟື້ນໂຕຄືນທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການພັດທະນາຂອງປະເທດ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາຂອງຝຣັ່ງ” ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຄຽງຂ້າງກັບປະທານາທິບໍດີມາກຣົງ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຝຣັ່ງ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະກັບປະທານາທິບໍດີ ຈະຊຸກຍູ້ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງກຳປູເຈຍກັບຝຣັ່ງ” ທ່ານຮຸນ ມາເນດໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ການຢ້ຽມຢາມທ່ານມາກຣົງ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ ຫຼັງຈາກຝຣັ່ງໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆ ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຂອງກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງພັກຝ່າຍທີ່ສຳຄັນໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ.